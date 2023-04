Késik az idei szamócaszezon

Az elmúlt hetekben egyre több helyen jelentek meg a szamócaárusok, eddig azonban főként külföldi gyümölccsel találkozhattak a vásárlók. A hazai szamócaszezon május közepén fog berobbanni igazán, a fóliasátrakban azonban már elkezdték szedni a friss, hazai epret. A lapunknak nyilatkozó termelők szerint a szabadföldi szamócatermesztésnek nem kedvezett a szokatlanul hűvös március és április, emiatt a növények is lassabban fejlődtek, a virágzásra is tovább kellett várni, mint más években.

Egy Csongrád-Csanád vármegyei őstermelőtől megtudtuk: a szabadföldi szamócára még néhány hetet várni kell, a piacokon május második felében jelenhet meg a gyümölcs. Bár a szezon egy kicsit késik a tavalyihoz képest, azonban ha ezt követően marad a napos, kellemes késő tavaszi időjárás, a termés behozza majd a lemaradást. Az őstermelő is jelezte: egyelőre csak a nagyon korai fóliás epreket szedik, ez azonban mennyiségben még nem jelentős. A nagyobb tételek a jövő héttől kezdődően jelenhetnek meg a piacokon, zöldségboltokban és az út menti árusoknál.

A termelők tehát a jó időre várnak, ami nemcsak a szabadföldi eper érését segíti majd, hanem a keresletet is növelni fogja.

Az árak az előző évekhez hasonlóan az idei szezon elején is magasak, azzal kapcsolatban azonban egyelőre senki nem mer jóslatokba bocsátkozni, hogy a következő hetekben milyen mértékben csökken majd a magyar eper ára.

Az Agrárközgazdasági Intézet pia­ci árinformációs rendszere szerint a fővárosi nagybani piacon április második hetében jelent meg a hazai szamóca, egy kiló gyümölcsöt 3800 forintos áron kínáltak a kereskedők. Ez kicsivel alulmúlja a múlt évi szezonkezdet árait. Tavaly március végén indult el a magyar eper értékesítése a nagybanin, kilónként négyezer forintos áron.

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb jelezte: a magyar szamóca minősége az idén kifejezetten jó, még az import mellett is nagy a kereslet, olyannyira, hogy egyértelműen keresleti piac alakult ki. A termelési költségek emelkedése ellenére a hazai termelők tartják a minőséget. A szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a sikeres telepítési pályázatok miatt több új szamócaültetvény létesült, viszont ezek elsősorban ipari feldolgozásra termelnek majd. Az innen származó termés nem fogja agyonnyomni a frisspiacot. A Földközi-tenger medencéjét uraló hideg időjárás ­miatt a mediterrán országokban is késik a szezon, ráadásul terméskiesésre és a szokásosnál alacsonyabb hozamokra is számítani lehet, ami az árakat is felfelé hajtja. A szokatlanul hűvös tavasz miatt a spanyol termelők 15–30 százalékkal kevesebb szamócát tudtak értékesíteni, mint korábban. A helyi termelők szerint még több hónap van hátra az idei szezonból, mert reményeik szerint a jobb minőségnek is kedvező időjárás miatt nyújtható lesz az idény, és majd itt lehet visszaszerezni a kora tavasszal elvesztett termésmennyiséget.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap)