Fokozódik a feszültség az olajnagyhatalmak és a Nyugat között + videó

A Nemzetközi Energiaügynökség kritikája igaz, csak sajnos súlytalan. Az OPEC kitermelési döntései valóban nem indokolhatók a piaci stabilitás megőrzésével.

A mesterségesen magasan tartott árak a világ legjövedelmezőbb cégeivé emelték a kartell olajvállalatait, ráadásul hozzásegítették Oroszországot az olajexport-bevételei fenntartásához.

Csakhogy attól, hogy – több nyugati képviselő után – erre a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője is felhívta a figyelmet, semmi sem változott: az OPEC tovább csökkentette kitermelését, amivel továbbra is manipulálja az árakat.

– A ’73-as olajválságkor a Nyugat és a Kelet közötti konfliktust viszonylag gyorsan sikerült rendezni, ami új egyensúlyi helyzetet teremtett az olajpiacon és így a gazdaság újra fellendülhetett. Fontos lenne megtanulni a leckét, és most is mielőbb kiegyezni, mert a fokozódó feszültségek egyre mélyebb visszaesést vetítenek előre, amiért nemcsak a Kelet, de a Nyugat is súlyos árat fizet majd – tette hozzá az üzletágvezető.

