Kiemelkedő külföldi vendégforgalom az év első négy hónapjában

Pozitívan indult az év első négy hónapja a turisztikai szektorban a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint. Januárban húsz százalékkal magasabb volt a forgalom a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban, és februárban is háromszázalékos emelkedés volt tapasztalható. A márciusi kisebb visszaesés után áprilisban ismét a tavalyi értékek felett alakult a vendégéjszakák száma.

Fotó: Bach Máté

A hónap végéig összesen 4,6 millió vendégéjszakát töltöttek a külföldi turisták magyar szálláshelyeken. Az Egyesült Királyságból 38 százalékkal, míg Németországból közel negyedével többen látogatták meg Magyarországot, mint tavaly ilyenkor. Ez utóbbi ország esetében Berlinből érkeztek hozzánk a legtöbben, és sok vendéget köszönthettünk Münchenből és Hamburgból is. A német és brit utazók számának növekedése azért is fontos, mert ők költötték a legtöbbet itt tartózkodásuk során. Olaszországból kétszer annyi turistát fogadtunk, és a Romániából érkezők is húsz százalékkal több éjszakát töltöttek nálunk az év első harmadában, mint egy évvel korábban.

Az Európán kívüli, távolabbi piacokról még ennél is nagyobb fellendülés volt tapasztalható az NTAK adatai alapján. Ezek közül kiemelkedik a kínai turisták számának intenzív növekedése. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy áprilisban megindulhattak az első csoportos, immár célzottan csak Magyarországra irányuló, nyolcéjszakás beutazások Kínából. Így a kínai vendégforgalom közel a háromszorosára nőtt 2022 áprilisához képest.

Az NTAK adataiból hasonló tendencia látszik Budapest esetében is, ahol a fő küldőországok mindegyikéből jelentős növekedést mutatnak a számok. Számottevő volt a bővülés Olaszországból és Izraelből. Innen érkezett a legidősebb vendég: egy 104 éves izraeli férfi, aki a főváros felfedezése miatt utazott hazánkba. Az olasz és izraeli bővülés mellett több mint negyvenszázalékos volt az emelkedés az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Spanyolországból is.

Sok külföldit köszönthetett a vidéki Magyarország is. Körükben kiemelkedően népszerű volt Gyula és térsége, ahol hatvan százalékkal nőtt a külföldi vendégek száma. Gyula városán túl még Hévízen, Győrben és Bükön is erőteljes volt a külföldi vendégéjszakák számának emelkedése.

A tavasz a magyarok körében is minden korosztályt útnak indított. A belföldi utazók különösen Budapest környékét és Gyula térségét keresték fel szívesen. Az NTAK-nak köszönhetően az is látható, hogy a hazai települések közül legnagyobb mértékben Gyöngyösön növekedett a belföldi éjszakák száma az első négy hónapban, a város negyven százalékkal több látogatót vonzott. Ezt követően Visegrádon, Tapolcán, Veszprémben és Cserkeszőlőn volt két számjegyű, több mint tízszázalékos az emelkedés.

Borítókép: Gyula városa a magyarok és a külföldiek körében egyaránt népszerű (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)