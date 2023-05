Ukrajna Brüsszel jóváhagyásával fenyegeti hazánkat + videó

– Ukrajna Brüsszel jóváhagyásával fenyegethette meg Magyarországot, hogy leállítja a Barátság kőolajvezetéket. A történet minden egyes mozzanata felháborító – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a fejleményekre Hortay Olivér, Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök februárban azt javasolta miniszterelnök-helyettesének, hogy Ukrajna robbantsa fel a Barátság kőolajvezetéket és ezzel tegye tönkre a magyar ipart. A hír nem akárhol jelent meg, hanem Amerika legfontosabb politikai lapjában a Washington Postban. Néhány nappal később a MOL jelezte, hogy a vezetéket üzemeltető ukrán vállalat egy hivatalos feljegyzésben fenyegette meg a céget, hogy ha Magyarország nem enyhíti a gabonabehozatali korlátozást, leállítja a szállítást. A legsúlyosabb, hogy az ukrán vállalat vezetője kerek-perec közölte, hogy a vezeték leállítását Brüsszel is jóváhagyta.

– A sorozatos fenyegetések több szempontból is felháborítóak. Egy: a Barátság vezeték nemcsak Magyarország, de az egész régió – például Szlovákia, vagy Csehország – ellátását is biztosítja. A leállítása pedig – mivel nem áll rendelkezésre a pótláshoz szükséges infrastruktúra – nemcsak az ipart, de a lakosságot is súlyosan veszélyeztetné. Köztük azt a többezer ukrán menekültet, akiket ezek az országok nap mint nap befogadnak – hangsúlyozta az üzletágvezető.