Az orosz külügy is felfigyelt Nógrádi György szavaira

Ez a NATO 5. cikke szerint támadás Magyarország és így a NATO ellen.

A NATO 5. cikke kimondja, hogy a szövetség egyik vagy több tagját Európában vagy Észak-Amerikában ért külső fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek, és így az ENSZ egyéni és kollektív védelmi jogával élve azonnal támogatni fogják a megtámadottat, akár fegyverrel is. A támadás tágan is értelmezhető, abba például a kibertámadás vagy az infrastruktúrát ért támadás is beletartozhat, vagyis minden, ami a biztonságot veszélyezteti. Az 5. cikkely nem lép automatikusan életbe.