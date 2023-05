Nógrádi György: Zelenszkij terve a NATO 5. cikke szerinti támadás lenne Magyarország ellen

„Egy NATO-országot akartak képletesen, de megtámadni azzal, hogy a Barátság kőolajvezetéket felrobbantják azért, hogy a magyar ipar nehéz helyzetbe kerüljön” – fogalmazott lapunknak adott interjújában Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt korábban, a The Washington Post amerikai napilap hírszerzési jelentésekre hivatkozva állította azt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban egy találkozón arról beszélt, hogy fel kellene robbantani a Barátság kőolajvezetéket, amely Oroszországból, Ukrajnán keresztül szállítja a kőolajat Európába és ezzel Magyarországra is. Az orosz olaj „megakasztása” tönkretenné a magyar gazdaságot.