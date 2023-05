„Ukrajna nem folytat bölcs politikát Magyarországgal szemben”

Demkó Attila emlékeztetett arra, hogy a hírszerzői információk is kiemelték: Zelenszkij elnök meggondolatlan kijelentéseket tehetett az említett megbeszélésen, miután rendkívül feldühítette, hogy Magyarország nem csatlakozik maradéktalanul az Oroszország elleni szankciókhoz.

Javítani semmiképp sem fog a kapcsolatokon

– fűzte hozzá a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének szakértője az amerikai hírszerzők információihoz. Megjegyezte azonban, hogy Ukrajnának is rendkívül fontos a Barátság kőolajvezeték épsége, hiszen nemcsak drámaian magas tranzitdíjat kap az átmenő olajért, hanem a finomított dízelből is jócskán kap az ország. Az is elképzelhető, hogy ha szabotázs történne a vezeték egy szakaszán, akkor azért nem az ukrán kormány, hanem egyéb, nem teljesen kormányzati csoportok is felelhetnének.

Az a probléma, hogy nem mindig a logika érvényesül egy háborús helyzetben, az érzelmek felülírhatják a logikát. Elvileg semmilyen ukrán érdek nincs abban, hogy ez az infrastruktúra sérüljön, hiszen nagyon fontos nekik a visszaküldött gázolaj, illetve a bevétel. Mivel azonban a háború az érzelmekről is szól, és nem teljesen irányított mindenki egy háborúban, kizárni nem lehet

– válaszolta a biztonságpolitikai szakértő arra a kérdésre, hogy van-e annak kockázata, hogy szabotázs történik a vezeték ellen.

Bár a sajtóban kiszivárgott információkat sem az amerikai, sem az ukrán külügyminisztérium nem erősítette meg, emlékezetes, hogy korábban az ukrán médiában is megjelentek olyan felvetések, hogy adott esetben „baleset érheti a kőolajvezetéket”. Egy tavaly májusi megbeszélésen az ukrán energiaügyi miniszter tanácsadója, korábbi külügyminiszter-helyettes azt találta mondani, hogy