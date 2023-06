Nem kell befizetnie a Ryanair-nek a gigabírságot

A Ryanair üdvözölte a Fővárosi Törvényszék döntését, miután az eltörölte azt a 300 millió forintos bírságot, amelyet tavaly szabott ki a légitársaságra a fogyasztóvédelmi hatóság, amiért egy az egyben áthárította az utasokra az extraprofitadót – írja a Vg.hu.

A Ryanair közleménye emlékeztet, hogy a társaság már az extraprofitadót is kritizálta, mert a légitársaságokat akkor sújtotta, amikor azok még a koronavírus-járvány utóhatásai miatt veszteségekről számoltak be. Hozzáteszik, hogy a magyar bíróság ítélete összhangban van az uniós joggal is, amely lehetővé teszi, hogy a légitársaságok szabadon döntsenek az áraikról.

A közlemény szerint a cég jogi vezetője, Juliusz Komorek felszólította Varga Judit igazságügy-minisztert, hogy kérjen bocsánatot a törvénytelen bírságot üdvözlő Facebook-bejegyzése miatt. A társaság a tavaly kiszabott bírságot politikailag motiváltnak nevezte, ugyanakkor megerősítette, hogy további beruházásokat terveznek Magyarországon, és szeretnék a Magyarországra és Magyarországról induló forgalmukat is növelni, amit a bíróság döntése is segít.

A Ryanairnek kell bocsánatot kérnie az utasaitól, amiért rájuk terhelte a vállalat extraprofit-különadójának árát – reagált Facebook-oldalán Kupecki Nóra, az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára.

Az Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint a kormányhivatal jogszerűen járt el, amikor bírságot szabott ki a légitársaságra – hangsúlyozta.

A kormány ígéretet tett, hogy az extraprofit-különadó áthárítása esetén fogyasztóvédelmi vizsgálatot fog indítani és határozottan fel fog lépni a jogsértésekkel szemben, mert a mostani háborús időkben elvárható, hogy az extraprofitot szerző nagyvállalatok vegyék ki a részüket a rezsivédelem és a honvédelem költségeiből. A Ryanair tisztességtelen magatartást tanúsított, amikor utasaival fizettette ki az extraprofit-különadó árát.

Üdvözöljük Budapest Főváros Kormányhivatalának állásfoglalását, miszerint nem ért egyet a bírság törlésével és felülvizsgálatot kér az ügyben

– zárta a bejegyzést Kupecki Nóra.

A budapesti kormányhivatal ugyanis közleményében azt írta: a kormányhivatal nem ért egyet a Ryanairre kiszabott bírságról szóló határozat megsemmisítésével, és kéri fogja az ügy felülvizsgálatát.

Borítókép: A Ryanairre tavaly nyáron szabtak ki 300 milliós bírságot az extraprofitadó áthárítása miatt (Fotó: Éberling András)