Extraprofitot ért el a Ryanair az utóbbi negyedévben

A vállalat által felkért elemzők prognózisa 200 millió euró körül alakult. Egy részvényre vetítve (EPS) az eredmény 18 eurócent volt, szemben az egy évvel korábbi mínusz nyolc centtel. A mostani eredmény történelmi rekord az év végi ünnepi szezonban, mivel a 2017-es év hasonló adatának a dupláját sikerült elérniük – írta meg a Világgazdaság. A tárgyidőszak 2,31 milliárd eurós bevétele 57 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az utasszám ugyanakkor a tavalyi bázishoz képest 24 százalékkal nőtt, a cég 38,4 millió utast szállított a három hónap alatt. Az év végi járatkihasználtság egészen bravúros volt, kilenc százalékot javulva elérte a 93 százalékot.

A fapados légitársaság megalapozottnak látja, hogy a folyó üzleti évet 168 milliós utasszámmal zárja, ami 19 millióval haladja meg a pandémia előtti, 2019-es békeév forgalmi rekordját. Michael O’Leary vezérigazgató szerint pedig 2024 márciusában egy 185 milliós újabb rekord várható, feltéve, ha a Boeing időben leszállítja a megrendelt több mint száz repülőt.

A cég januárban megemelte a márciusban záruló üzleti évének bevételprognózisát, így az 1-1,2 milliárd euróról 1,325 és 1,425 milliárd euróra változott, amit most meg is erősítettek. Januárban a pandémiát követő utazási láz megnövekedését nevezték meg bevételnövelő katalizátorként. A cég árfolyama egyébként a dublini tőzsdén fél százalékot erősödött a gyorsjelentésben közöltekre reagálva.

A húsvéti és a nyári foglalások is kiválóan alakulnak, amit Michael O’Leary vezérigazgató az ázsiai és az amerikai kereslet növekedésére vezet vissza. Szerinte az Európába érkező kínaiak száma rohamosan nőni fog a Covid-korlátozások eltörlésével, az utazási fronton központilag elrendelt hároméves nemzetközi elszigetelődés után. Hozzátette: az amerikaiakat az erős dollár is külföldi utazásra ösztönözheti. Mindezeken felül véget értek az Egyesült Királyságot az utóbbi hetekben megbénító közlekedési sztrájkok is, ami normalizálhatja a britek jegyvásárlási kedvét is.

A fapados légitársaság ezeken felül a nyári időszakra is egy számjegyű áremelést tervez sajtóértesülések szerint, bár Neil Sorahan pénzügyi igazgató a Reutersnek azt mondta, hogy a foglalások kedvező alakulása sok mindent lehetővé tesz.

A cég a pandémia idején csökkentett járatszámmal ugyan, de üzemelt. Ennek köszönhetően olaszországi piaci részesedésük 26-ról 40 százalékra, a lengyelországi pedig 27-ről 38-ra emelkedett. Saját számításaik szerint piacvezetőnek számítanak Magyarországon is, ahol bővítik kapacitásaikat. A Ryanair olaszországi piaci részesedése egyébként a szabályozó hatóságok szemét is szúrja, a cég, valamint a Wizz Air – amely szintén erősen zárta az évet – és az ITA ellen vizsgálat is indult a szicíliai járataik jegyárképzésében tapasztalt feltűnő egyezések miatt. A cég közvetlen riválisa, az EasyJet azonban felvásárlási célponttá válhat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a már eladott jegyekre kivetett pluszadóval kapcsolatban a Ryanairnek a bíróság előtt kell majd felelnie azért, amikor az extraprofitadót utólag is kiszámlázta utasainak.

Arról is beszámoltunk, hogy jogsértőnek tartja a XVIII. kerület légiutas-adóját a Smartwings. A cég jogászai a fővárosi kormányhivatalhoz fordultak az intézkedés hatályon kívül helyezéséért, de akár a Kúriáig is elmennek. Farkas Attila ügyvezető igazgató szerint az extraprofitadóval együtt ebben az esetben megvalósulna a kettős adózás ténye, ami jogellenes. Az utazásonként és utasonként ezerforintos adó beszedését ráadásul a földi kiszolgálóra bízná az önkormányzat. Beszélt arról is, hogy adatvédelmi szempontból is rettentően aggályos az intézkedés, ráadásul a környező országok repülőterei olcsóbbá válnának a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérhez képest.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Faludi Imre)