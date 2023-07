Így változott az orosz gázexport

Oroszország terve, hogy a következő években megduplázza LNG-termelését, és ennek eredményeként 2030-ra százmillió tonnára növelje annak exportját. Ezt elsősorban északi-sarkvidéki LNG-projektek, köztük a Novatek tulajdonában lévő Arctic LNG 2 fejlesztésével érnék el. Ezt a bővítést annak ellenére ígérték, hogy az orosz termelés 2023-ban csökkenhet a Jamal LNG (négyből) két gyártósorának tervezett karbantartási munkálatai miatt.

A külkereskedelem új irányait tekintve, az orosz energiahordozók iránti keresletben fontos szerepet játszott Ázsia, különösen Kína, de az indiai igények emelkedése is megfigyelhető volt. Kína orosz vezetékes gáz és cseppfolyósított földgáz importja kiugró mértékben emelkedett 2022-ben, előbbi 2,6-szeresére (3,98 milliárd dollárra), utóbbi 2,4-szeresére (6,75 milliárd dollárra) bővült.

A Vlagyimir Ruszan orosz LNG-szállító hajó. Átalakul az orosz földgázexport

Fotó: AFP



A termelés és az export visszaesése ellenére a Gazprom pénzügyi teljesítménye 2022-ben nagyon erős volt, különösen 2022 első felében az Európában tapasztalható jelentősen emelkedő gázárak eredményeként. Az energiahordozó ára rendkívül magas volt, magasabb, mint 2021 azonos időszakában. Így a Gazprom hat hónap alatt rekord nettó nyereséget ért el, több mint 2500 milliárd rubelt (jelenlegi árfolyamon mintegy 32 milliárd dollárt). Ez több mint az előző két évben elért nyeresége együttvéve.

A vállalat osztalékfizetésével és a keletkezett adókkal 2022-ben az orosz költségvetés legnagyobb befizetőjévé vált, és összesen ötezermilliárd rubelt (mintegy 65 milliárd dollárt) fizetett az államháztartásba (szemben a 2021-es 3,31 ezer milliárd rubellel).

A tanulmány megjegyezte azt is, hogy Magyarország gázellátása szempontjából – a diverzifikációs törekvések mellett – továbbra is fontos az Oroszországból vezetéken érkező földgáz. Európai szempontból is lényeges, hogy azok az országok, ahova még érkezik a vezetékrendszeren keresztül földgáz Oroszországból, a következő időszakban is fenntartsák beszerzéseiket. Ez a mennyiség enyhítheti a 2023-ra prognosztizált európai hiányokat.