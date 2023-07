Ingyenesek maradhatnak a horvátországi strandok

Nyílik a legmagasabb épület

Véget ért Horvátország legmagasabb felhőkarcolójának kálváriája. A korábban lebontásra ítélt spliti Dalmatia Tower minden szükséges engedélyt megkapott, ezért már ma megnyílik. Néhány hónapja nagy port felvert délnyugati szomszédunkban a hír, hogy a spliti önkormányzat nem adja meg a szükséges használatbavételi engedélyeket az ország legmagasabb, 135 méter magas toronyházának. A polgármester a döntést azzal indokolta, hogy a kivitelező eredetileg csak egy 75 méteres épületre kapott engedélyeket, az újabb emeletek hozzáépítését viszont – a város mostani vezetése szerint szakszerűtlen módon – csupán a korábbi polgármester engedélyezte. Az ügy kapcsán felmerült a 135 méteresre „nőtt” torony visszabontásának lehetősége is. Az amerikai hátterű befektető, a Westgate Group viszont nem hagyta annyiban az ügyet, és Zágrábhoz fordult segítségért. Az illetékes tárca közbenjárására sikerült is megszerezniük a szükséges dokumentumokat, mostanra pedig az utolsó simításokkal is végeztek. A 80 millió euróból épült ingatlanban irodák, kávézók, étterem és egy luxushotel is helyet kapott. A hotel 200 szobával és egy panorámaterasszal várja a vendégeket – írta a Világgazdaság.