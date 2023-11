Megerősödnek a stratégiai ágazatok

Ahogy említettük, az energia területe szintén stratégiai jelentőségű. Ismeretes, hogy 2002 és 2010 közötti időszakban a balliberális kormányok közel 190 magyar tulajdonban lévő céget privatizáltak. Ezek között szerepeltek az energiaszektor társaságai is. Az Orbán-kormány 2010 után nem véletlenül döntött úgy, hogy ezeket visszavásárolja, így jött létre a nemzeti közműszolgáltatás, de hazai kézbe került a földgáztárolás is. Mindezek mellett az állam Oroszországtól visszaszerezte a 21,2 százalékos Mol-tulajdonrészét is. A kormány a paksi atomerőmű bővítését szintén nemzetstratégiai érdeknek tekinti. Magyarország külföldi energiakitettségének csökkentése ugyanis stratégiai célkitűzés. Ugyanakkor nemcsak nemzetstratégiai, hanem egyenesen nemzetbiztonsági érdek az is, hogy az ország működtetéséhez szükséges energiahordozókat minél szélesebb körből lehessen biztosítani. Így lehet enyhíteni hazánk kiszolgáltatottságát. Ezen a területen is együtt kell működni a régió országaival, elengedhetetlen a vezetékek és interkonnektorok kapacitásbővítése, amely szintén lendületet kapott az elmúlt években.