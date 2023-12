Emelkedett a szilveszteri előfoglalások száma

Jól alakulnak az év utolsó hétvégéjére szóló turisztikai foglalások. A legnépszerűbb szálláshelyek ezúttal is a hotelek, amelyekben 2022-höz képest mintegy tíz százalékkal nőtt az előfoglalások száma. A szilvesztert utazással összekötni vágyók körében a kétéjszakás, kétfős előfoglalások a legjellemzőbbek. A számokból az is kitűnik, hogy a külföldről érkezők 72 százaléka Budapesten kikapcsolódva lép át az újévbe. Legtöbben várhatóan Olaszországból, Spanyolországból és Németországból érkeznek, de Franciaországból és az Egyesült Királyságból is számos turista ünnepli majd a szilvesztert a magyar fővárosban – ismertette a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A fővároson kívüli szálláshelyek összességében 12 százalékkal magasabb hazai szálláshelyi forgalomra számíthatnak 2022 azonos időszakához képest. A nemzetközi vendégek foglalásai pedig még ennél is nagyobb mértékben, 13 százalékkal emelkedtek. A vidéken előjegyzett vendégéjszakák 77 százalékát, összesen 160 ezer éjszakát a hazai utazók foglalták le, a külföldi vendégekhez pedig 47 ezer vendégéjszaka köthető – írta az ügynökség.

Megjegyezték azt is, a vidéki desztinációk közül – ahogy tavaly – az óév utolsó hosszú hétvégéjén is a Balaton és a Mátra–Bükk szálláshelyei örülhetnek a legtöbb vendégnek. Idén a dobogóra került Bük–Sárvár, amely jelentős vendégforgalomra számíthat az előfoglalások alapján. A legnagyobb bővülést a Mátra–Bükk könyvelheti el, ahová az ünnepi hétvégére közel négyezer vendégéjszakával több foglalás érkezett, mint az előző évben.

A turizmus Magyarország stratégiai fontosságú ágazata, 2022-ben mintegy százezer vállalkozás működött ezen a területen, amelyekben több mint négyszázezer munkavállaló dolgozott. Tavaly 14 millió vendég közel negyvenmillió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, az ágazat a GDP mintegy 12 százalékát állította elő. A turizmus versenyképességének erősítése érdekében jött létre 2016-ban a Magyar Turisztikai Ügynökség, a turisztikai ágazat kormányzati szervezete. Feladata a turizmusfejlesztés irányítása, stratégiájának meghatározása, a hazai és a küldő országokban folyó szakmai munka koordinációja, az országmárka fejlesztése, belföldi és nemzetközi kommunikációs és értékesítési kampányok lebonyolítása. Az ügynökség a hazai szakmai szervezetekkel együttműködve végzi feladatát, növeli Magyarország turisztikai versenyképességét, és aktívan hozzájárul ahhoz, hogy országunk még vonzóbbá, élményekben gazdagabbá váljon mind a külföldi, mind a belföldi utazók számára. Stratégiai cél, hogy hazánk Közép-Európa vezető turisztikai desztinációjává váljon, valamint, hogy az ágazat GDP-hez való közvetlen és közvetett hozzájárulása 2030-ra 16 százalékra növekedjen– áll a közleményben.