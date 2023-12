Enyhe visszaesést követően jövőre a gazdaság bővülése várható

A Századvég szerint a nettó export visszafoghatja a gazdasági bővülést. Ebben az évben 0,5 százalékkal emelkedhet a kivitel éves alapon, míg az import 3,9 százalékkal csökkenhet. A következő években az export és az import emelkedése is várható. A kivitel – a lassan záródó európai uniós kibocsátási rés miatt – 2024-ben 2,8, 2025-ben pedig 7,4 százalékkal növekedhet. Emellett az import teljesítmény 4,5 és 6,7 százalékkal nőhet a következő két évben. Összességében a nettó export várhatóan csak 2025-ben lesz pozitív.

Az elemzés szerint a hazai munkaerőpiac is átalakulóban van. Az elmúlt évben nemcsak a foglalkoztatás bővült, hanem a munkanélküliség is enyhén (0,3 százalékponttal) nőtt, 2023-ban előrejelzés szerint 3,9 százalék lesz a munkanélküliségi ráta. Az idei évben megemelkedtek a háztartások terhei, ami mögött főképp az általános árszínvonal növekedése áll. Ez a folyamat arra sarkall több korábban inaktív háztartást, hogy ismét belépjenek a munkaerőpiacra. Az idei év trendje szerint a belépők közel fele rövid időn belül munkába tud állni, míg másik felük lassabban talál munkát. Az idei évben megfigyelt változások várhatóan a jövő évben is kitartanak. Folytatódik a foglalkoztatás és a munkanélküliség emelkedése is, a Századvég becslése szerint utóbbi eléri majd a 4,2 százalékot. Ezt követően 2025-re visszatér a piac a korábbi állapotához, amikor magas foglalkoztatás mellett ismét csökken a munkanélküliségi ráta négy százalékra.

Az idei költségvetésben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok és a várható éves teljesülésük vizsgálata után a konjunktúrakutató előrejelzése a módosított 5,2 százalékos GDP-arányos deficitnél 0,2 százalékponttal magasabb, 5,4 százalékos hiányt prognosztizál az év végére. A pénzforgalmi hiány várakozásaik szerint kedvezőbben alakul, és 5,1 százalék lesz. Az elemzés szerint év végére a GDP-arányos bruttó államadósság 71,7 százalékra csökken.

A Századvég jelezte azt is, hogy a 2024-es költségvetési törvényben szereplő 2,9 százalékos hiánycél, a költségvetési törvény részletes célszámainak tervektől történt jelentős eltérése miatt mostanra meghaladottá vált, különös tekintettel az áfabevételek, a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok ez évi alakulására, valamint az uniós programokkal kapcsolatos legfrissebb fejleményekre.