Nagy Márton: Az idei volt az egyik legnehezebb évünk

– Sok válságot láttam már testközelből is, de biztosan állíthatom, hogy a 2023-as év volt az eddigi legnehezebb évünk. A pandémiát követően ugyanis idén gyűrűztek be a háború és szankciók hatásai, ez mindenkit nehéz helyzet elé állított. Az év elején még magas volt az infláció, de a beruházások és a fogyasztás szintje is csökkent. Ezt láttuk viszont az ipari és kiskereskedelmi adatokban. Ennek ellenére meg tudtuk védeni a családokat és a munkahelyeket – mondta Nagy Márton a Világgazdaságnak adott interjúban.

A gazdaságfejlesztési miniszter jelezte: a gazdaságban szaporodnak a biztató és reményt keltő eredmények. A harmadik negyedévtől kezdve újra nő a GDP, sőt az unióban az egyik legnagyobb negyedéves eredményt produkálta a magyar gazdaság. A kormány novemberre 7,9 százalékra szorította vissza az inflációt, ami decemberre hat százalék körülire csökkenhetett, de már az ikerdeficit is a múlté. Töretlen a bizalom a magyar gazdasággal szemben. Ez utóbbiról szólnak a sikeres államkötvény-kibocsátások és a hitelminősítői megerősítések is. De azt sem szabad elfelejteni, hogy szeptembertől újra nőnek hazánkban a reálbérek. – Semmi esetre sem dőlhetünk hátra. Ez a válság nem elmúlik, hanem le kell küzdeni – fogalmazott.

Nagy Márton arra a kérdésre is felelt, hogy mit vár a jövő évtől, mivel lenne elégedett egy év múlva ilyenkor.

Elmondta, hogy egy miniszter sohasem lehet elégedett, hiszen mindig van még mit tenni, mindig lehet még tovább fejlődni. Ugyanakkor nagyon bízik abban, hogy egy év múlva már dinamikusabb pályán, négy százalék körül fog növekedni a gazdaság, tovább nő a magyar családok reálkeresete, az inflációt még alacsonyabb szintre szorítják vissza, így az unión belül újabb nagy felzárkózási lépést fogunk tenni a gazdasági fejlettségben.

A teljes cikk itt olvasható:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2023/12/nagy-marton-receptje-elarulta-a-miniszter-mi-kell-a-gazdasagi-novekedes-helyreallitasahoz