Saját csapdáját ásta meg a Nyugat + videó

– Szaúd-Arábia bejelentette, hogy nem bővíti olajkitermelési kapacitásait, azaz hosszú távon is arra rendezkedik be, hogy az árakat mesterségesen magasan tartsa – hívta fel a figyelmet a fejleményekre közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében Hortay Olivér. A Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a részletekről is beszélt. Jelezte: a magas üzemanyagárak egyre nagyobb fejtörést okoznak a nyugati – elsősorban európai – gazdaságoknak. Az elmúlt másfél évben az importőrök igyekeztek politikai és médianyomást gyakorolni az olajnagyhatalmakra, mert azok a kitermelésük visszafogásával nemcsak a Nyugat költségeit – és saját bevételeiket – hajtották felfelé, de az orosz költségvetésnek is kedveztek.

Csakhogy van egy olyan kommunikációs kártya a nagy exportőrök kezében, amellyel nehéz mit kezdeni: a klímapolitika.

Azzal, hogy a nyugati szövetségi rendszer egyszerre sürgeti a kitermelés fokozását – ami a gazdasági érdeke – és a fosszilis tüzelőanyagok kivezetését – ami a klímakommunikációs fókuszpontja – olyan ellentmondást teremt, amely az olajnagyhatalmak bármilyen irányú döntését legitimálja.

– A mostani bejelentésnél a szaúdi energiaügyi miniszter a Nyugat orra alá is dörgölte, hogy bőséges készletekkel rendelkeznek, és bármikor képesek lennének több olajat kibocsátani, de mivel „átállás” zajlik, elhalasztják a beruházásaikat. Ennél kényelmesebb pozíció nem létezik. Ha Szaúd-Arábia érdeke úgy kívánja majd, hogy növelje a kitermelést, akkor a nyugati gazdaságok megmentőjeként fogja pozicionálni magát. Egészen addig pedig minden egyes vágásnál a klímavédelemre hivatkozva nyomhatja felfelé a világpiaci árakat – magyarázta az üzletágvezető.