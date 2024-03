Április egyszerre hat fontos változást is hoz a pénzügyekben

Az idén mozgalmasan indul április a pénzügyekben. Jön a kötelező fizetési kérelem, véget ér a lakásbiztosítási kampány, kivezetnek két kamatstopot, a lakossági állampapírok kamata is csökken, sok banknál pedig emelkednek a díjak – derül ki Bank360.hu összefoglalójából. Ezekre a változásokra érdemes felkészülni hétfőtől.

Kötelező a fizetési kérelem fogadása

Az azonnali fizetési rendszeren belül április 1-jétől minden banknak kötelezővé válik a bankszámlát vezető ügyfeleiknek érkező fizetési kérelmek fogadása. A magánszemélyeknek a fizetési kérelmek elfogadásával történő átutalásra nem kell tranzakciós illetéket fizetni. A fizetési kérelmek küldésének biztosítása nem lesz kötelező. Ilyen kérelmet indíthatnak magánszemélyek, cégek, ha a bankjuknál ez a szolgáltatás elérhető, de a közműcégek, hatóságok is bevezethetik ezt, amivel akár kiválthatóvá válhatnak a sárga csekkek.

A fizetési kérelmet alapesetben hatvan napig lehet kiegyenlíteni, de az, aki ilyet kapott, dönthet úgy is, hogy nem fizeti ki, vagy más összeget fizet, mint ami a kérelemben szerepel. Például nem kell elfogadni a villanyszámláról érkező kérelmet, ha az ügyfél más módon, bankkártyával, csoportos beszedéssel vagy sárga csekken fizeti a számlát.

Hasznos lehet még a szolgáltatás akkor is, ha valaki másoktól kívánja a pontos összeget beszedni, például szét akarja osztani egy közös vacsora, italozás számláját fogyasztás alapján, vagy be akarja szedni a gyerekek szüleitől az osztálypénzt, esetleg elfogy a pénze a gyereknek egy táborban, és a szüleitől extra zsebpénzt szeretne kérni.

Eltörlik a betéti kamatsapkát

Április elsejétől megszűnik a banki betétekre előírt kamatsapka. Ez a rendelkezés a magánszemélyek nagyobb összegű, valamint a vállalatok és intézményi befektetők betétjeire adható maximális kamatot korlátozta eddig. A kormány 2022 őszén vezette be a kamatstopot a betétekre, miután a jegybank irányadó kamata 18 százalékra emelkedett, és kiderült, hogy nagyon sokan – főleg intézmények, privátbanki ügyfelek – ebben fialtatták a pénzüket.

Ez alapján 2022. november 22-től egyes intézményi befektetők, pénztárak, lakástakarékpénztárak, biztosítók, befektetési alapok és a legalább húszmillió forintot elhelyező lakossági ügyfelek (majd 2023 végétől a vállalkozások) nem kaphattak a kereskedelmi bankoknál elhelyezett – látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű – betétjeik után a három hónapos diszkontkincstárjegy (dkj) aktuális aukciós átlaghozamánál magasabb kamatot.

A legutóbbi háromhónapos aukciós dkj-átlaghozam 6,59 százalékos volt, áprilistól tehát a bankok ennél magasabb betéti kamatot is adhatnak az ügyfeleiknek, akár a jegybanki alapkamatnak megfelelőt is, ami most 8,25 százalékos.

Véget ér a kkv-hitelek kamatstopja

Megszűnik hétfőtől a kis- és közepes vállalkozások (kkv) hiteleire még 2022. október 27-től bevezetett kamatstop is. Ez alapján a cégek változó kamatozású kölcsöneinél alkalmazott referenciakamat mértéke a 2022. június 28. napján érvényes, szerződésben meghatározott referenciakamatnál nem lehetett magasabb.

A kkv-k jellemzően a BUBOR-hoz kötött kamatozású hiteleket vettek fel, 2022. június 28-án az egyhavi BUBOR 7,32 százalékos volt, a három havi 7,77, a hat havi 8,26 a 12 havi pedig 8,68 százalékon állt. A keddi jegybanki kamatvágás után ezek az értékek most az egyhavi BUBOR-nál 8,25 százalékra csökkentek, a három havi 7,83, a hat havi 7,58 a 12 havi pedig 7,22 százalékos.

Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások egy elenyésző része, amelyek egészen rövid kamatperiódusú hitelt vettek fel, átmenetileg tapasztalhat némi törlesztőrészlet-növekedést, de ha az elemzői várakozásoknak megfelelően folytatódik a jegybanki kamatcsökkentés, ez néhány hónap alatt akár el is tűnhet.

A cégek többségénél viszont már nem fog nőni a kamat, a kamatstop tehát ezeknél a vállalati hiteleknél okafogyottá vált mostanra.

Befejeződik a lakásbiztosítási kampány

Első alkalommal az idén indult, és hivatalosan március 31-ig tart minden évben az a lakásbiztosítási kampány, amely során bárki, akinek lakossági vagyonbiztosítása (vagy közismertebb nevén lakásbiztosítása) van, felmondhatja évfordulón kívül is a biztosítását, és köthet egy újat akár a meglévő, akár egy másik biztosítónál.

Az idei év abból a szempontból különleges, hogy március 31. a húsvéti ünnepekre esik, ezért a kampány két extra nappal meghosszabbodott. Tehát most április 2-ig kell beérkeznie a felmondásoknak a biztosítókhoz. Felmondás előtt érdemes ellenőrizni, hogy nincs-e díjelmaradásunk, illetve kaptunk-e tartamkedvezményt, mert utóbbi arányos részét vissza kell fizetni, ha megszüntetjük a szerződést. Az április 2-i határidő felmondásra vonatkozik, az új biztosítást megköthetjük ezzel egyidejűleg, de bármikor később is.

– A felmondott szerződések még harminc napig élnek, ezért az új szerződést az ezt követő naptól érdemes megkötni, hogy ne maradjon az ügyfél egyetlen napig sem lakásbiztosítás nélkül – javasolja Herman Bernadett, a Bank360.hu vezető szakértője.

A felmondási döntés előtt érdemes összehasonlítani a biztosítók ajánlatait, amit legkönnyebben lakásbiztosítás kalkulátorral tehetünk meg. A díj mellett figyeljünk a biztosítási összegre, a biztosított károkra és az egyéb szolgáltatásokra is, mert ezek alapján tudjuk kiválasztani a számunkra legjobb biztosítást, illetve ellenőrizni, hogy van-e kedvezőbb konstrukció a meglévő szerződésünknél.

A jelzáloghiteles ügyfeleknek a bankjuknál is jelezni kell, ha új lakásbiztosítást kötnek. A most váltó ügyfeleknek a lakásbiztosítási évfordulója is változni fog az új szerződés kezdetének időpontjára. Aki nem használta ki a mostani időszakot, az is válthat később, de figyelnie kell, mikor van a szerződésének az évfordulója. Jövő márciusban pedig újra megnyílik a szabad felmondás és váltás lehetősége.

Csökken egyes lakossági állampapírok kamata

Rossz hír a kisbefektetőknek, hogy a jövő héttől csökken két lakossági állampapír kamata is. Az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) a korábbi 6,5 százalék helyett már csak hatszázalékos kamatot fog fizetni. A postákon kapható Kincstári Takarékjegy (KTJ) kamatát is mérsékelte az Államadósság Kezelő Központ, ebből a kétéves kamata továbbra is 6,75 százalékos lesz, de az egyévesnél 6,5-ről hat százalékra megy le a kamat.