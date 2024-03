Már húsvét után benyújthatják a jövő évi költségvetést

Továbbra sem hajlandó lemondani a kormány a költségvetés korai elfogadásáról, így már a húsvét utáni hetekben benyújthatja az Országgyűlésnek a jövő évi büdzsét – értesült róla a Világgazdaság. De nemcsak a 2025-ös költségvetés kerülhet hamarosan a parlament elé, hanem az idei módosítása is, miután márciusra gyakorlatilag biztossá vált, hogy felborult a korábban felvázolt makropálya.

Az a különleges helyzet állhat elő, hogy egyszerre kell az Országgyűlésnek megtárgyalnia a két törvényjavaslatot.

A Költségvetési Tanács már tavaly figyelmeztette a kormányt, hogy a vártnál gyengébb növekedés az adóbevételekre is komoly negatív hatást gyakorol, és érdemben meghatározza a 2024-es kifutását. A testületnek olyannyira igaza lett, hogy a deficitcélt tavaly többször is módosítani kellett: előbb szeptemberben 3,9-ről 5,2 százalékra, majd december utolsó napjaiban 5,9 százalékra, míg végül Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy interjúban bevallotta, hogy a tényleges hiány 6,5 százalék lett. Ezek után szinte borítékolható volt, hogy az idei költségvetéshez is hozzá kell nyúlni, főleg hogy februárban az egész évre tervezett 2514 milliárdos hiányból 1758 milliárd már összejött, azaz 69 százaléka teljesült.

A sarokszámokról annyit tudni, hogy az idei módosított 4,5 százalék után jövőre 3,7 százalékos deficittel tervez a kormány, azaz továbbra sem térünk vissza a maastrichti kritériumokhoz. Utóbbi pedig azt is jelenti, hogy az államadósság csökkenése is a vártnál lassabb lehet.

A Világgazdaság kérdésére a Pénzügyminisztérium megerősítette, hogy az idei költségvetés módosítása és a jövő évi tervezése jelenleg is zajlik.

A kormány elkötelezett a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett: a fenntartható gazdasági növekedés érdekében fokozatosan mérsékli a hiány mértékét.

A portál jelezte: nemcsak a költségvetés bevételi, hanem kiadási oldalához is hozzá kell idén nyúlnia a kormánynak, aminek talán legkevésbé Lázár János építési és közlekedési miniszter örülhet, aki tavaly több nagyobb volumenű beruházás idei elindításáról beszélt. Nagy kérdés ugyanis, hogy mi lesz a sorsa a mohácsi Duna-hídnak – amelynek a kivitelezését elvileg már most tavasszal el kellene kezdeni –, illetve a minden idők legdrágább autóipari beruházásaként emlegetett M76-os gyorsforgalminak.

