A nagy bejelentések hete

Kétnapos gazdaságfejlesztési konferenciát szervezett a Figyelő, a Világgazdaság és a Kisalföld Győrben, amelyen több mint 120 üzletember, cégvezető vett részt. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a konferencia nyitó előadásában Győrben azt mondta, feltételezve az orosz–ukrán háború befejezését 2025-ben, jövőre már négyszázalékos növekedéssel számolhatunk, így a hármas sebességből a négyes és ötös sebességre tudunk kapcsolni. A fogyasztás, a beruházás és az export egyaránt látványosan növekedhet 2025-ben és 2026-ban.

Nem csak egyféle munka végezhető el, minél átfogóbb a felújítás, annál nagyobb eséllyel elérhető a 30 százalékos energiamegtakarítás

Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

Velünk marad a kamatstop, jön az otthonfelújítási támogatás

Két fontos bejelentés is történt a héten. A lakossági kamatstop július elsejét követően is fennmarad és fokozatosan vezetik ki, mivel az azonnali eltörlése a törlesztőrészletek hirtelen emelkedéséhez vezetne, és ez visszavetné a fogyasztást, ami a gazdasági növekedés egyik fontos kulcseleme.

A másik az otthonfelújítási program, amelynek a részleteit pénteken jelentették be. Száznyolcmilliárd forintos program indul a lakosság energiahatékonysági beruházásainak támogatására. Egy projekt legfeljebb hétmillió forintba kerülhet, ehhez hatmillió forint igényelhető. A hatmillió forint egy vissza nem térítendő támogatási részből és kamatmentes hitelből áll. A program az 1990 előtt épült házak korszerűsítését segíti.

A támogatás felhasználható

hőszigetelésre,

nyílászáró-cserére,

a használati melegvíz-rendszer

és a fűtési rendszer korszerűsítésére.

Ezek nem egymást kizáró, hanem kombinálva is megvalósítható fejlesztések.

Legalább harmincszázalékos energiamegtakarítást kell velük elérni, ezt pedig energetikai audittal lehet és kell igazolni, amelyet egyszer a felújítás előtt, majd azt követően is el kell készíttetni. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy az újfajta energetikai tanúsítávok a korábbi tíz év helyett csak öt évig érvényesek.

A programmal a Kádár-kockákban élők járhatnak jól, sokan élnek a vidék paneljaként is említhető háztípusokban, és egy ilyen épület átfogó modernizációval jelentősen korszerűsíthető. A szakágazat szerint pedig az építőiparnak is lendületet adhat az intézkedés, a támogatási program gyors elindulása lehetőséget teremt arra, hogy már a 2024-es őszi fűtési szezonra elkészüljenek a jelentős energiamegtakarítást eredményező lakásfelújítások.

Matolcsy György és Nagy Márton találkozásának hírére a forint is erősödött. Személyes ellentéteiket félreteszik, közös célért munkálkodnak

Forrás: Nemzetgazdasági Minisztérium

Megtört a jég, kibékült Nagy Márton és Matolcsy György

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nem csupán a győri konferencián jelentett be két jelentős dolgot, hanem ugyanaznap Matolcsy György jegybankelnökkel is találkozott. A fejlemény azt mutatja, hogy a magyar gazdaság előremozdítása felülírja a személyes ellentéteket. A találkozó pozitív hozadéka, hogy a forint még aznap erősödésnek indult. A vezetők megegyeztek, hogy a két intézmény közötti eddigi szakmai együttműködés mellett a jövőben stratégiai kérdésekben is további személyes egyeztetést tartanak.

Hozzányúl a kormány az ingyenes készpénzfelvételhez: már a postákra is kiterjeszti

A lakosság havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forintig költségmentesen vehet fel készpénzt a bankautomatákból 2014 februárjától. Annak érdekében, hogy az állampolgároknak minél szélesebb körben legyen lehetőségük élni az ingyenes készpénzfelvétellel, a Nemzetgazdasági Minisztérium módosító indítványt nyújtott be. A javaslat arra irányul, hogy a jövőben a postákon is elérhetővé váljon az ingyenes készpénzfelvétel. A szolgáltatás a posta elszámolóközpontot működtető intézmény által üzemeltetett POS-terminál útján válik elérhetővé.

A kormány döntése értelmében 2023 júliusától van a lehetőség a vásárlással egybekötött készpénzfelvételre, legfeljebb 40 ezer forintos értékben. Ez különösen ott segítség, amely településen nincs bankautomata, de a posta működik.

Jó hírt kaptak a hazai kkv-k

Háromszázmilliárd forinttal emeli meg a kormány a Széchenyi-kártyaprogram kötelezettségvállalási keretét. A hazai kkv-k finanszírozására rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keretet az alábbi, már jól ismert konstrukciókban lehet igénybe venni:

1. Széchenyi-kártya Folyószámlahitel és ezen belül Széchenyi Turisztikai Hitel

2. Széchenyi Likviditási Hitel

3. Széchenyi Beruházási Hitel és ennek részét képező Agrár Széchenyi Beruházási Hitel

4. Széchenyi Lízing

5. Széchenyi Mikrohitel

6. Széchenyi-kártya Klasszik (újonnan nem igényelhető)

A Széchenyi-kártyaprogram háromszázmilliárd forintos kötelezettségvállalási keretemelése több mint 1500 milliárd forintnyi további hitelkihelyezést tesz lehetővé, jelentős új finanszírozási forrásokhoz juttatva a kkv-kat. Az így megvalósuló fejlesztések a beruházási aktivitás és a hitelezési aktivitás fokozásán keresztül érdemben járulnak hozzá a gazdasági növekedés idei újraindításához, továbbá ahhoz is, hogy magasabb fokozatba kapcsoljon a gazdaság, és a növekedési ütem hosszabb jövőre elérje a négy-öt százalékot.