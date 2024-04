Napokon belül bejelenti a kormány az új otthonfelújítási programot

Nagy Márton végül szólt a hitelezésről is: a kamattámogatott hitelek betöltötték a szerepüket, az alacsonyabb kamatkörnyezet miatt is előtérbe kerülhetnek ismét a piaci hitelek. A csok plusz esetében jelentős érdeklődést várnak, február végéig 49 milliárd forint értékben fogadtak be kérelmeket, ezek javát használt lakásokra igényelték. Hamarosan indul az energiahatékonysági felújításokat célzó otthonfelújítási támogatás is és június végéig velünk marad a lakossági kamatstop. Az utóbbi azonnali kivezetését korainak tartja, mert a hirtelen megszüntetése veszélyezteti a gazdaság újraindítását. Ezért fokozatosan vezetheti ki a lakossági kamatstopot a kormányzat.

A tárcavezető jelezte, hogy az Energiaügyi Minisztériummal közösen a napokban bejelentik az új otthonfelújítási támogatást.