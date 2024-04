Egyre olcsóbbak a személyi kölcsönök

Jelentős módosítást hajtott végre a Cetelem is. A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel esetén az igényelhető minimum-hitelösszeget egymillióról 1,5 millió forintra emelte, de az ügyleti kamatokból jókorát vágott. Ez alapján a fogyasztóbarát személyi kölcsönök kamata 1,5–3 millió forint közötti hitelösszegnél a futamidőtől függően 1,18–3,06 százalékponttal csökkent, így most 13,13 és 13,41 százalék. A kamat a 3–9,9 millió forint közötti hitelösszegnél a futamidőtől függően 2,45–4,06 százalékponttal esett, így 10,90 és 11,41 százalék. A tíz százalék körüli kamattal kínált fogyasztóbarát személyi hitelhez a Cetelemnél kifejezetten magas, legalább nettó 750 ezer forintos jövedelemre van szükség. Az ennél kisebb jövedelemmel is felvehető hagyományos személyi kölcsön kamata ennél jelentősen magasabb, de a csökkentés mértéke ezeknél a hiteleknél is hasonló mértékű volt. A 250 ezer forintnál alacsonyabb jövedelemmel felvehető személyi hitel kamata 1,99–2,39 százalékponttal apadt, így az éves ügyleti kamat 20–21,70 százalékra mérséklődött. Ugyanekkora mértékben esett a 250 ezer forintos jövedelemtől elérhető hitel kamata is, 17–18,70 százalékra. A négyszázezer forintos jövedelemhez kötött kölcsön kamata 1,35 százalékponttal lett kevesebb, most 13,55 százalék. A lakásfelújításra felvehető zöldhitel kamata a csökkentés után 15, 16 és 17 százalékra mérséklődött a felvett hitelösszegtől függően.

A Cofidis a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsön kamatát csökkentette április 1-jétől egy 2024. június 2-ig meghirdetett akcióban. Ötmillió forint hitelösszeg alatt az ügyleti kamat 13,99 százalék, öt- és tízmillió forint közötti hitelösszeg felvétele esetén pedig 11,99 százalék a módosítás után.

Nem mindegy, hogy mekkora a havi részlet. Érdemes megnézni a kínálatot

Kik örülhetnek?

Április 3-án módosított a Raiffeisen Bank is a személyi kölcsön kamatán. A szabad felhasználású konstrukcióknál egy, illetve két százalékponttal lett alacsonyabb a kamat, mint az előző hónapban volt, függően a vállalt jövedelemtől. Annak, aki nem jogosult a jövedelme vagy a vállalt aktív számlahasználat alapján semmilyen kedvezményre, a korábbi 18,99 százalékos kamat helyett 16,99 százalékra számíthat. A mindenkori nettó minimálbér igazolása esetén szintén két százalékpontos volt a csökkentés mértéke, így az új ügyleti kamat 15,99 százalék. A hitelkiváltásra felvett kölcsön kamata 14,99, illetve 11,99 százalék áprilistól, függően az igazolt jövedelemtől.