Bőséges az ingatlankínálat a Balaton körül

Jól látható a kínálatbővülés a Balaton ingatlanpiacán, az OTP Ingatlanpont szakértői lapunk megkeresésére arról számoltak be, tapasztalataik azt mutatják, hogy az év elején élénkült a balatoni ingatlanpiac, azonban ebben a tavalyi évhez képest nincs jelentős eltérés. A számok mindenesetre beszédesek: januárban országos szinten átlagosan 8 százalékkal emelkedett az OTP Ingatlanpont állományában szereplő ingatlanhirdetések száma, ugyanebben az időszakban a Balaton környéki településeken 54 százalékos növekedést regisztráltak. Ugyanígy 2023 januárjában országos szinten átlagosan hétszázalékos emelkedést, a Balaton környéki településeken pedig negyvenszázalékos kínálatbővülést regisztrált az OTP Ingatlanpont.

Siófokon nemcsak az üdülési lehetőség sok, hanem eladó ingatlanokból is van választék

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség

Az időbeliség összhangban van azokkal a gazdasági folyamatokkal, amelyek az ingatlanpiacra hatottak, illetve fordítva, a piac is visszajelezte a gazdaság aktuális állapotát. A jelen kínálatot nézve az OTP Ingatlanpontnál úgy fogalmaztak, alapterületek tekintetében nem figyelhető meg kiugró kínálatbővülés, ársáv tekintetében viszont igen: főként a 60–120 millió forint közötti árakon több az eladó ingatlan. Hozzátették, a Balaton lakáspiacán az eddigi tapasztalatok alapján élénkül a kereslet és a kínálat bőséges, ezért az érdeklődők bőven tudnak választani a preferenciáiknak megfelelő ingatlanok közül.

Az Otthon Centrum lapunk megkeresésére arról számolt be, az idén 12,6 százalékkal nőtt a kínálat, a Balaton térségében az előző év azonos időszakához képest viszont 30,7 százalékkal több ingatlant kínálnak jelenleg a közvetítőhálózaton keresztül. A magyar tengerhez közeli településeken bár abszolút értékben kevesebb ingatlan van piacon, a növekedés arányaiban hasonló, 32,1 százalékos.

Náluk egyértelműen minden ártartományban több ingatlant hirdetnek jelenleg, mint egy évvel korábban. Az 50–60 millió forint közötti ársávban bővült leginkább a kínálat, a nagyon alacsony, illetve nagyon magas árú hirdetések száma ugyanakkor csökkent.

Felhívták a figyelmet, a Balaton ingatlanpiaca szezonális, a márciustól szeptemberig tartó időszakban keresnek a legtöbben, így itt majd ezután várható erőteljes élénkülés a keresleti oldalról is. A keresletélénkülés előszelének tekinthető a kínálat bővülése, mindehhez lendületet adott az év elején a csok plusz, valamint a jegybanki alapkamat és így a hitelkamatok csökkenése is.

Bár az Otthon Centrumnál sem ismerik az ingatlanok értékesítési okát, és úgy látják, hogy a balatoni kínálatnövekedés nem annyira kiugró az országos átlaghoz, főleg a népszerűbb régiókhoz képest, néhány ok vagy tendencia valószínűsíthető, ezek jó részéről írtunk már.

A balatoni nyaraló különösen 2021–2022-ig sokak számára lehetett jó befektetés, voltak, akik a pandémia idején a tó környékére költöztek (és ezt a távmunka lehetővé is tette), azonban most többen lehetnek olyanok, akik hitelfelvétel helyett inkább a nyaralójuk értékesítéséből szeretnének forráshoz jutni. Az árból pedig aszerint hajlandóak engedni, mekkora a kereslet vagy mennyire sürgős számukra az eladás. Korábban írtuk, olyan is előfordulhat, hogy ugyanők később, olcsóbban ismét Balaton környéki házat keresnek majd, de olyan is van, aki külföldön vásárol nyaralót.

Ami az árképzést illeti, igaz az, hogy a tóparti településeken lévő ingatlanok a legdrágábbak átlagos négyzetméterárakra vetítve (ami budapesti árszint), közvetlen tóparti ingatlanokból pedig a déli parton található több, mivel itt alacsonyabb az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Szintén a déli part esetén igaz, hogy a tótól nagyjából 15-20 perc autóútra található települések számítanak még magasabb árfekvésűnek és népszerűbbnek, az északi part esetében pedig Veszprém közelsége, ami lakhatási, munkavállalási és ezáltal ingatlanárképző tényező lehet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)