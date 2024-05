Nem megyünk a zsákutcába

Interjút adott a Világgazdaságnak Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Az elnök, aki egyben a Fidesz európai parlamenti képviselőjelöltje, elmondta: ha mandátumot nyer, lemond itthoni parlamenti képviselői helyéről, ugyanakkor marad az agrárgazdasági kamara elnöke, hiszen, mint fogalmaz, óriási segítség tud lenni a brüsszeli érdekérvényesítésben, ha az ember mögött egy olyan testület áll, amely a témában hatalmas mennyiségű információval, rendszerezett tudással rendelkezik.

Hangsúlyozta, hogy nagy szükség van agrárirányultságú képviselőkre is az Európai Parlamentben.

– Hiszen nem volt egy józan hang sem, amely megálljt parancsolt volna az uniónak, amikor sorozatos korlátozásokkal növelték a gazdák kiadásait, miközben az ukrán háború okozta infláció is az egekbe emelte a termelési költségeiket. Erre jött rá az Ukrajnát segíteni akaró szándék, ami végül az uniós piacot zúzta darabokra – mondta.

Felesleges teher a gazdákon

Szerinte az uniós képviselők és a bizottság is előre látta, hogy mi fog következni, csak azzal nem kalkuláltak, hogy a gazdálkodók a sarkukra fognak állni. Az erre fogékony emberek szavazataikra hajtva látványos lózungokat hangoztatnak és intézkedéseket léptetnek életbe, amelyek eredményt az éghajlat-, környezet- és állatvédelem terén nem hoznak, viszont felesleges terhet rónak a gazdákra.

– A legnagyobb baj az, hogy ez a fajta butaság politikai támogatást kap. Meggyőződésem, hogy az uniós politikusok nagy része tisztában van azzal, hogy ha ezen az úton megyünk tovább, akkor az európai élelmiszer-előállítás, mint olyan, megszűnik. Tehát leépítik a világ legkisebb ökológiai lábnyommal termelő agráriumát, miközben zöldlózungokat pufogtatnak. Helyette a világ másik végéről, sok ezer kilométerről hozunk ide olyan élelmiszert, amelyet például úgy állítottak elő, hogy esőerdőket irtottak ki vagy éppenséggel nem biztosították a megfelelő életteret a baromfinak, és mégis beszállíthatták az EU-ba az uniós előírásokkal köszönőviszonyban sem lévő termékeket – fogalmazott Győrffy Balázs.

Nem magától értetődő az élelmiszerbőség

Európa az elmúlt bő fél évszázadban úgy működött, hogy polgárai a világ legtermészetesebb dolgaként élték meg, hogy az élelmiszer megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre áll. Azonban ma már ez nem magától értetődő.

– Lehet egy olyan jövőképet felvázolni az európai polgároknak, amelyben nincs az élelmiszer-önellátás és az élelmiszer-biztonság a mi ellenőrzésünk alatt, de akkor ezt az ilyen nézeteket valló politikusoknak fel kell vállalniuk a szavazóik előtt. Vagyis meg kellene szerezzék a többségi támogatást ahhoz a gondolathoz, hogy Európában szűnjön meg az élelmiszer-előállítás. De a politikusok nem mondják ki, holott tudják, hogy tevékenységük ide vezet. Mindez nem lenne lehetséges, ha nem léteznének a sötétzöld ideológiák és az azokat meglovagoló uniós politikusok. A verseny jó, az kedvezően hat a gazdasági fejlődésre, de a verseny akkor jó, ha egyenlő esélyek mellett történik. Az unió most éppen a sajátjait hátrányba hozó politikát folytat – mondta a kamarai elnök.

Ugyan részben igaz az, hogy ezek a szabályok a környezet védelmét és az élelmiszer-biztonságot szolgálják, de ezzel viszont az uniós piacon mesterségesen drágítják a termelést. Ami rendben is lenne, ha ezeket a szabályokat számonkérnék az ide beáramló élelmiszereken, illetve azok előállítóin is.

– Vagyis mondhatják azt, hogy leépítik az uniós agrárágazatot, ám azzal tisztában kell lenni, hogy ezzel az élelmiszerellátás-biztonságunkról mondunk le. Ennek stratégiailag óriási kockázata van, és ezt egyetlen politikus sem vállalhatja fel. Ezért is gondoljuk azt, hogy Európában nagy változásokra van szükség, radikális fordulatot kell végrehajtani az eddig követett irányhoz képest. Mert a mostani egyértelműen zsákutca – jelezte az elnök.

Helyzetbe hozni a magyar gazdákat

Ezt a gazdálkodok is érzékelték, és idén lényegében év eleje óta tartanak a tüntetések a nyugati nagyvárosokban. A németek június negyedikére hirdettek egy újabb nagy gazdademonstrációt. A tüntetések Győrffy Balázs szerint a gazdák végső elkeseredettségét jelzik.

– Mi is több alkalommal szerveztünk tüntetést, és Brüsszelben is csatlakoztunk az elégedetlen gazdákhoz. A mostani demonstráción való részvételről még nem született döntés. A németekkel szemben azonban nekünk annyiban jobb a helyzetünk, hogy saját kormányunk ellen nem kell fellépnünk, miután stratégiai együttműködést kötött a gazdákkal, és partnerként tekint ránk. A kormánnyal folyamatos a párbeszéd, hogy miként lehetne segíteni, még inkább helyzetbe hozni a magyar gazdákat és élelmiszer-előállítókat – mondta.

Arra a kérdésre, hogy lát-e esélyt arra, hogy az ukrán terménydömping ellen végül komolyabb szigorításokat is bevezet az unió, azt felelte: itt is ideológiaváltásra van szükség. Abszurdnak nevezte, ami az ukrán termékek kapcsán történik. Szerinte a probléma megoldására egyébként itthon van egy nagyon jó lehetőség: az, hogy magyar termékeket vásárolunk. Ezzel azon túl, hogy segítjük az itthoni élelmiszeripart, a saját családunk egészségéért is teszünk valamit.