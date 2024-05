Rengeteget hagy a családok zsebében a támogatott hitelkonstrukció

Év eleje óta havonta mintegy ezren igénylik az új kamattámogatott hitelt, a csok pluszt – olvasható ki a kormány és a Magyar Bankszövetség által eddig ismertetett számokból. A kormány beszámolójából az is kiderül: a családok 87 százaléka használt lakóingatlant vásárol a januárban bevezetett új hitelkonstrukció segítségével, 13 százalékuk új lakásra, míg egy százalékuk bővítésre költi az összeget – írja friss elemzésében a Duna House. A Magyar Nemzeti Bank friss, áprilisi statisztikája szerint az az adat is napvilágot látott, miszerint a csok plusz az összes kihelyezett hitelvolumen tekintetében is kezd nagyobb teret hódítani: a márciusban leszerződött 97,8 milliárd forint összegű lakáscélú forinthitel-szerződésekből 28,5 milliárd forint volt összesen az ilyen formában támogatott hitelek összege. Ez azt mutatja, hogy

volumene szerint minden negyedik felvett lakáshitel Magyarországon a támogatott kategóriába sorolható, a csok plusz térnyerése pedig így mintegy 29 százalékra ugrott a lakáshitelpiacon.

– A csok pluszt az év elején mutatták be. Az államilag támogatott, legfeljebb háromszázalékos fix kamatozású, és legfeljebb 50 millió forint összegű lakáshitel-lehetőség fő feltétele egy vagy több új gyermek vállalása – emlékeztetett Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője. – A konstrukcióhoz párosul még 10-10 millió forintos tartozáselengedés is, amelyet a második és harmadik újonnan születő vagy örökbe fogadott gyermek után lehet igénybe venni – tette hozzá.

A kormány beszámolójából az is kiderül: a családok átlagosan 25-26 millió forintos összegben igénylik a kamattámogatott hitelt. De mi történik akkor, ha ezt az összeget nem a kedvező, maximum háromszázalékos kamaton, hanem egy mai, átlagos piaci (6,29 százalékos) kamattal kellene felvenniük? A Credipass pénzügyi szakértői megnézték, hogy egy 25 millió forintos, 25 éves futamidőre szóló hitelösszeg esetén milyen törlesztőrészlettel számolhatnak, illetve havi és éves szinten a két konstrukció között mennyit tudnak megspórolni a magyar családok.

Kiderült, hogy a havonta mintegy 45 ezer forintnyi különbség a törlesztőrészletben,

éves szinten több mint 540 ezer forintos spórolást eredményez, amely idei turisztikai felmérések szerint egy három-négy tagú család nyaralásának induló ára is lehet.

A teljes futamidő, azaz 25 év alatt pedig 14 millió forintot is meghaladó összeg marad a családok zsebében a szakértők szerint.