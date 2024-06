Nézőpont: Gazdasági tény, hogy a repülőtér hosszú távon jó üzlet

2020-ban röppent fel a hír először, hogy a magyar kormány visszavásárolná a budapesti repteret, amelynek

többségi tulajdonosi részesedését 2005-ben 75 évre szóló koncesszió keretében privatizálta az első Gyurcsány-kormány.

Ferihegyi repülőtér (Fotó: MTVA/Balaton József)

2021 májusában már a reptér visszaszerzésének előkészületei is elkezdődtek, majd átmenetileg a tranzakció lekerült a napirendről. 2023 decemberében viszont több kormányzati szereplő is megerősítette, hogy a Budapest Airport megvétele közel áll a véglegesítéshez, a reptér visszavásárlásának hivatalos bejelentésére pedig 2024. június 6-án került sor. A Nézőpont Intézet gazdaságkutatói megvizsgálták, hogy gazdasági szempontból mit is jelent pontosan a ferihegyi repülőtér.