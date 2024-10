Kihat a német gazdaság vesszőfutása

– A bruttó hazai termék (GDP) szerdán megismert friss értéke mellett nem lehet elmenni – ezzel kezdte az előadását Nagy Márton a Világgazdaság csütörtöki konferenciáján. A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett: a gazdaságot korábban a bezuhanó fogyasztás sokkolta, ez kezd helyreállni. Van azonban egy másik probléma: ez a német gazdaság vesszőfutása, gyengélkedése.

– A német gazdaság válsága maga alá teperte a magyar gazdaságot – fogalmazott a miniszter a Világgazdaság tudósítása szerint. Jelezte: folyamatosan sokkok érik a magyar gazdaságot. Be kell vallani, hogy ha Németország nem szedi össze magát, akkor a magyar gazdaság sem fog felpörögni. A külső tényezők nélkül el lehet érni a háromszázalékos növekedést, de hosszú távon nem.

Nagy Márton szerint nemcsak a német, hanem a kínai gazdaságot is figyelni kell. Nagyon sok autó reexporton keresztül jut el Kínába Németországon keresztül, azaz teret veszít a német gazdaság. A védővámok tovább nehezítik ezt a helyzetet. Jelentős változásokra van szükség, hogy a rossz folyamatok jó irányba forduljanak. Szerinte a francia gazdaság irányítói megértették, hogy mi történik. Ők is tudják például, hogy szükség van atomerőművekre, olcsóbb energiára.

Visszatérve a magyar gazdaság kérdéseire, a miniszter megerősítette, hogy a belső kereslet kezd helyreállni, azonban a külső tényezők hiányát nem tudja ellensúlyozni. A gazdaság szerinte már most kettészakadt.

– A belső konjunktúráért tudunk felelősséget vállalni mondta – fogalmazott. A miniszter felidézte, hogy találkozott a nagy lakáspiaci szereplőkkel, már most léteznek olyan elképzelések, amelyek terén két pontban előre tudnak lépni: az egyik egy tőkeprogram, valamint megvizsgálják az áfacsökkentést.

Jó hírekről is lehet beszélni. Szeptemberben is négy százalék fölött alakulhatott a kiereskedelmi forgalom. Ez nagyon erős felfelé húzó erő, oldódik az óvatossági motívum. Az is örömteli, hogy az élelmiszerek iránti kereslet növekszik, de a turizmus területe is eredményes. A lakástranzakciók száma is negyven százalékkal emelkedik, bár idén csak 12 ezer lakás épül. Fontos, hogy a hitelszerződések is megugrottak. Közel teljes foglalkoztatottság van Magyarországon, a ráta nyolcvan százalék közelében van, de ez felmegy 85 százalékra.

Nagy Márton szólt arról is, hogy a 2028-ra várt négyszázezer forintos minimálbér elérhető, ehhez évente átlagosan 12 százalékos emelésre van szükség. Ez például megvalósítható úgy, hogy 10-12-14 százalékos emelés lesz a következő három évben. A mostani GDP-adat fényében is ez tűnik kivitelezhetőnek. Elismerte, hogy ez a vállalatok számára is kihívást jelent, de muszáj a hatékonyságukat emelni.

A miniszter megerősítette, miszerint a kormány célja a három és hat százalék közötti növekedés, ami elérhető. Igaz, a hat százalék nagyon ambiciózus. A jövő évi átlagos növekedés 3,4 százalék lehet, ezzel nyújtják be a jövő évi költségvetést is.

