Magyarország is felkerült a Tesla-vezér térképére

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, hétfő délután a floridai Mar-a-Lagóban Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalást folytatott Donald Trumppal, Elon Muskkal és Michael Waltzcal. A megbeszélésen a magyar delegáció tagjaként Szijjártó Péter külügyminiszter, valamint Jászai Gellért, a 4iG csoport elnöke is részt vett – emlékeztetett a Világgazdaság.

A megbeszélés egyik kulcspontja a 4iG csoport HUSAT1 műholdprogramjának bemutatása volt, amely Közép-Kelet-Európában az első magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló, távközlési és földmegfigyelési műholdas képességek fejlesztésére irányuló program.

Ennek alapját, a 4iG csoport és a Remred zöldmezős beruházásában Martonvásáron épülő űrtechnológiai gyártóközpontja biztosítja, ahol legfeljebb 400 kilogramm össztömegű, alacsony, Föld körüli pályán keringő műholdakat gyártanak majd 2026-tól. A felek a 4iG csoport műholdprogramja kapcsán érintették a mesterségesintelligencia-fejlesztés, valamint a magyar–amerikai kereskedelmi és technológiai területeken lehetséges együttműködéseket is.

A SpaceX felbocsátási szolgáltatásai, valamint további kereskedelmi és technológiai partnerségi lehetőségek is szóba kerültek. Mint ismert, Elon Musk a SpaceX űrkutatási vállalatnál is irányító pozíciót tölt be alapító-vezérigazgatóként.

A találkozó kapcsán Jászai Gellért, a cégcsoport elnöke hangsúlyozta, hogy a baráti légkörben folytatott megbeszélés az első fontos lépés a felek közötti együttműködés kiterjesztésében, amely jótékony hatással lehet az új technológiák meghonosításában, illetve a tengerentúli gazdasági kapcsolatok fejlesztésében.

Pár hónapja újabb érdekeltséggel jelent meg hazánkban Elon Musk. Október közepén bekerült a magyar internetszolgáltatás kínálatába a Starlink – tudatta az amerikai céget viszonteladóként Magyarországon képviselő Vannet Telekommunikációs Kft. Az Elon Musk tulajdonában lévő Starlink világhírű technológia, egészen pontosan egy műholdprojekt vagy műholdsereg.A pécsi bejegyzésű Vannet Kft. kínálja elsőként üzleti ügyfeleknek magyar nyelvű támogatással a Starlink műholdas internetszolgáltatását.

Néhány éve Magyarország is rajta volt azon a listán, amely alapján Elon Musk cége a soron következő gyárépítését mérlegelte. Akkor végül Németország lett a befutó, de a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) világossá tette, hogy a magyar Tesla-misszó nincs lezárva.

Ésik Róbert akkori vezérigazgató arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy a cégnek a német gyárépítés mellett lesz még beruházási döntése Európára vonatkozóan.

Ezért változatlanul arra törekszenek hogy Magyarország ajánlatát megjelenítsék a Teslának, hogy a jövőbeni projektekről is tudjanak érdemben tárgyalni.

