Cashflow - A Budapesti Értéktőzsde „már kanyarban előz”, és jön a BÉT50 is + videó

A Cashflow különkiadásának vendége Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója volt, akivel Szajlai Csaba, a Világgazdaság vezető elemzője beszélgetett. Kollégánk nem hagyta ki azt a témát sem, hogy csütörtökön lesz a BÉT50, ahol a gazdasági szereplőket is elismerik.

Nőtt az emberek megtakarítása, amit részvényekbe fektettek be, ez tisztán látszik a Budapesti Értéktőzsdén – fogalmazott a BÉT vezérigazgatója. Végh Richárd hosszan elemezte azt is, hogy a lakosság is befektet, és mióta a NAV készíti el az adóbevallásokat, azóta ez sem pluszmunkát, sem kiemelt adóterhet nem jelent senkinek. A vezérigazgató szerint nagyon sok átlátható termék van a piacon, de jönnek újabb „sztorik” is, amelyek olcsóbb befektetési alapok, ezeket Végh Richárd részletesen kifejtette műsorunkban, hogy mindannyian megértsük és tudjuk, mit és miként kell tennünk, ha van erre keretünk.

Kollégánk és vendége áttért a BÉT50-re, ugyanis csütörtöki rendezvényükön emelik ki a tőkepiac legfontosabb szereplőit. A vezérigazgató szerint mint minden családban, így a hozzájuk köthető gazdasági szereplőknek is fontos, hogy ki teljesített jól a mögöttük álló időszakban. Holnap ez is kiderül, adásunkból addig is tájékozódjanak, mert minden fontos kérdésükre választ kaphatnak.

Borítókép: Szajlai Csaba, a Világgazdaság vezető elemzője (Fotó: Ladoczki Balazs)