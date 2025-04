Számok bizonyítják a Demján Sándor-program népszerűségét

Szabados Richárd ismertette, az 1+1 beruházásélénkítő alprogramban már lezárult a jelentkezési időszak, a következő két hétben értesítik az első háromszáz nyertest, a túljelentkezés csaknem háromszoros volt. A 48 milliárd forintos keretre 137 milliárd forintnyi igény érkezett. Megjegyezte, hogy a Demján Sándor-program weblapokat érintő része is népszerű, ott a kilencmilliárd forintos keretre már 11 milliárd forintnyi igényt nyújtottak be.

Szabados Richárd elmondta: a Demján Sándor-program egy 8+1 elemet tartalmazó támogatói programcsomagjában 1400 milliárd forintnyi támogatás érhető el magyar költségvetésből és európai uniós társfinanszírozásból./Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az államtitkár kiemelte, hogy a fejletlenebb régiókban lévő cégeket is támogatni kell, ezért a kormány egy uniós társfinanszírozási elemmel bővíti a programcsomagot a legkisebbeket megcélozva.

A vissza nem térítendő támogatást is tartalmazó lehetőségre a meghirdetése utáni első nap háromszáz igény futott be – tette hozzá. Hangsúlyozta, a támogatási program arról szól, hogy a kormány támogatást nyújt, finanszírozási lehetőségeket ad és kamatterhet vesz le a cégek válláról. Megjegyezte, a visszajelzések alapján folyamatosan módosíthatják a forrásnyújtás feltételeit. Szerinte a nullás hitelprogram a magas kamatkörnyezet miatt is vonzó a vállalkozások számára.

Szabados Richárd elmondta, a Széchenyi-kártyánál jól látható hogyan nőtt a kamatcsökkentések hatására a hiteligénylés. Kifejtette: a rendelésállomány stagnálása vagy csökkenése mérsékeli a beruházási hajlandóságot, növeli az óvatosságot. Ugyanakkor a cégek nagy likviditással rendelkeznek, a kormány a programcsomaggal olyan beruházásokat kíván ösztönözni, amelyek még nem veszélyeztetik a biztonságérzetüket.

Kiemelte, a támogatási program jó alkalom olyan befektetésekre, amelyekkel a cégek „a biztonságos oldalon” maradnak, de utóbb versenyelőnyhöz jutnak.

Szabados Richárd a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában elmondta, a Demján Sándor-program új, legkisebb cégeket célzó elemében vállalkozásonként 30 millió forintos támogatási összegig lehet pályázni.

A Demján Sándor-program egy 8+1 elemet tartalmazó támogatói programcsomagjában 1400 milliárd forintnyi támogatás érhető el magyar költségvetésből és európai uniós társfinanszírozásból. Nyáron az összes programot meghirdetik, az év második felében pedig „nagyon jó esély van arra”, hogy a beruházások aktiválódjanak és beinduljon a gazdasági növekedés – mondta a távirati iroda ismertetése szerint.