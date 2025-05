A 150 új gyár program segíti az ipari termelés helyreállását

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 márciusában az ipari termelés volumene az előző év azonos hónapjának szintjén maradt, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,1 százalékkal nagyobb volt a 2025. februárinál. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép-, elektronikai és optikaitermék-gyártás, valamint az élelmiszer-, ital- és dohánytermékgyártás bővült 2024 azonos időszakához képest.

A hazai ipar teljesítményét továbbra is negatív külső tényezők húzzák vissza. Külpiacaink gyengélkedése, különösen Németország elhúzódó válsága korlátozza az exportvezérelt magyar gazdaság, így az ipar teljesítményét is.

Az Európai Unió hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, miközben az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja

– kommentálta a friss adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy e negatív tényezők mellett is a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el. Ennek érdekében a kormány meghirdette a 100 új gyár programot, amit 150-re emelt, ezzel is biztosítva a hazai ipar fellendülését és a beruházási aktivitás erősítését. A program jelentős szerepet játszik a gazdaság teljesítményének növelésében, miközben támogatja a hazai vállalkozásokat és a munkahelyteremtést is.

Mindemellett Németország ötszázmilliárd eurós infrastrukturális beruházási programja, valamint az ország költségvetési enyhítése növekvő külső keresletet eredményezhet a magyar gazdaság számára.

A kormány a 21 intézkedésből álló Új gazdaságpolitikai akcióterv keretében kiemelten támogatja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

A Demján Sándor-program 1400 milliárd forintnyi forrással, ezen belül vissza nem térítendő támogatásokkal, kedvezményes hitelekkel és egy százmilliárdos tőkeprogrammal segíti a magyar kkv-k termelékenységének javulását, ezzel is hozzájárulva a hazai ipar erősítéséhez.

A beruházások számának növelése érdekében a kormány a program keretében elindította az „1+1 beruházás-ösztönző” programot, amelynek keretében összesen ötvenmilliárd forintnyi vissza nem térítendő forrással járul hozzá a hazai kkv-k beruházásainak megvalósításához. A program első értékelési ütemében háromszáz vállalat számára közel 28 milliárd forint kerül kiosztásra. Elsőként az ország legkevésbé fejlett régióiban (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl) működő vállalkozásokat támogatják, hiszen nagyon fontos, hogy a beruházásösztönzés és a vidékfejlesztés kéz a kézben járjon.

A magyarországi ipar számára a külső piacok helyreállása mellett az olyan nagyszabású beruházások hozhatnak új lendületet, mint a CATL, a BYD, a BMW, a SEMCORP és az EcoPro gyártókapacitásainak bővítése. Továbbá a hazai ipart támogatja az erősödő belső kereslet és a belgazdaságban megfigyelhető pozitív trendek: a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekordalacsony. A reálbérek másfél éve dinamikusan emelkednek, a családok bizalma folyamatosan erősödik, és a hazai turizmus a 2024-es rekordteljesítményét követően 2025-ben újabb rekordévet zárhat – jelezte a tárca.