Egészségügyi gyorstesztek: egyre többet költünk, ezek a legnépszerűbbek

A Covid–19 járvány alatt az egészségügyi gyorstesztek berobbanása alapjaiban változtatta meg az egészségügyi önellenőrzés kultúráját. Bár a világjárvány lecsengett, az egészségügyi tudatosság növekedése és az öntesztelési lehetőségek bővülése nyomán egyre nagyobb kereslet mutatkozik a gyorstesztek és okoseszközök iránt, egyre többet vásárolunk idehaza is ezekből.

Az egészségügyi gyorstesztek egyre népszerűbbek, különösen a diabétesz és a légúti fertőzés teszt (Fotó: Shutterstock)

A gyorstesztek egyre népszerűbbek, szívesen vásárolja ezeket a lakosság, különösen a kombinált légúti fertőzések, influenza, vastagbélrák, terhességi és a szexuális úton terjedő betegségek kimutatására szolgáló teszteket. Ezek mellett nagy üzleti sikert jelentenek az alvásproblémákat kezelni képes okosgyűrűk és a fitneszórák. Míg néhány éve az öndiagnosztikai tesztek főként online voltak elérhetők, ma már számos drogéria- és patikahálózat kínálja őket, amelyek stratégiai eszközként is tartják azokat.

Gyorsan növekszik a piac, de milyen egészségügyi gyorstesztek fogynak?

A Future Market Insights jelentése szerint az otthoni tesztelés globális piaca 2025-ben várhatóan 7,789 milliárd dollár lesz, és 2035-re eléri a 11,878 milliárd dollárt, ami 4,8 százalékos éves átlagos növekedési ütemet jelent a 2025 és 2035 közötti időszakban. A NewsNation Now beszámolója alapján az otthoni tesztelés üzletága gyors növekedést mutatott, egyes vállalatok akár négyszáz százalékos növekedést is tapasztaltak az elmúlt évben. Az otthoni tesztelés piacának növekedése több fontos tényezőre is visszavezethető. A globális egészségügyi rendszerek átalakulása, a technológiai innováció és a fogyasztói preferenciák változása egyaránt hozzájárulnak ehhez a jelentős piaci bővüléshez. Az elmúlt évek egészségügyi kihívásai:

különösen a Covid–19-pandémia,

az emelkedő magán egészségügyi díjak

a várólisták felgyorsították az otthoni diagnosztikai eszközök és tesztek iránti keresletet.

– A vastagbélrák előrejelzést segítő CARE tesztek értékesítése megduplázódott az elmúlt két évben, de a RapiChek Home Care Streptococcus A tesztek lakossági és profeszionális felhasználása is jelentősen nőtt – állítja Kosik János, az A-Lab Pharma marketing szakértője. Létezik már diabétesz gyorsteszt is, amit most kezdenek el felfedezni a vásárlók, de kaphatók vese- és májállapotfelmérő tesztek is a hagyományos tesztek mellett. A legnagyobb érdeklődés továbbra is a kombinált légúti tesztek piacán található, ezek több tízezres fogyást mutatnak (Influenza A/B, Covid–19, RSV) patikákban és online is. A szexuális fertőzéseket mutató chlamydia-gonorrhea kombinált teszt értékesítése is jellemzően megugrik a hétvégi bulik után. Peterdy Csaba, a GyorstesztLabor.hu oldal kereskedelmi és logisztikai munkatársa szerint az érdeklődés folyamatosan nő egyes gyorstesztek iránt. Online a gluténtesztek és a szexuális fertőzéseket kimutató tesztek járnak az élen vastagbélrák-előrejelző tesztek mellett, de létezik már olyan laboratóriumi pontosságú HPV-teszt is, amelyet otthoni mintavétel után egy labor értékel ki, és amely ára például tízezer forint körül található, azaz igen költséghatékony megoldás. A gyorstesztek ára jellemzően 2500–5000 között található, ami összevetve egy orvosi konzultációval vagy laborvizsgálattal, hasznos első lépcsős vizsgálati eredményeket jelenthet, de amelyek alapján azonban érdemes továbblépni, és szükség esetén orvosi vizsgálatot végezni.

A gyorstesztekkel felgyorsítható a betegút kialakítása, csökkenthetők az egészségügyi ellátás költségei, és ami a legfontosabb: lehetőséget adnak arra, hogy olyan tünetek esetén is diszkréten, otthon végezhessünk el vizsgálatokat, amelyekkel sokan nem szívesen fordulnának azonnal orvoshoz – vagy épp nem tudják, hogy milyen szakorvost keressenek fel (például felfázás vagy nemi úton terjedő fertőzés gyanúja esetén).

Intelligens egészségfigyelő megoldások

Az okoseszközökkel való integráció forradalmasíthatja ezt a területet, hiszen egyre elterjedtebbé válnak az intelligens egészségfigyelő megoldások, mint az okosmérlegek, az okosvécék vizeletelemzéssel, az otthoni EKG-k, valamint a többparaméteres POCT (point-of-care testing) eszközök, amelyek egyszerre akár hat különböző értéket (például vércukor, hemoglobin, hematocrit, húgysav, koleszterin) is mérhetnek. Egyre pontosabbak az alvásfigyelők és a fitnesztrackerek is, és egyszerűbb testösszetétel-mérésekre kiválóan alkalmasak már a harmincezer forint körüli kategóriában található eszközök. Az egészségtudatosság erősödik.

– Több éves tapasztalunk szerint az egészségügyi gyorstesztek kapcsán mind az otthoni önellenőrzés, mind az egészségügyi intézményi felhasználás emelkedő tendenciát mutat. Nem csak a tesztek tudása, megbízhatósága fejlődik, de a felhasználók is egyre tudatosabban használják a könnyen beszerezhető rapidteszteket – mondta Csoknyay Ákos, a gyorsteszteket forgalmazó Sunmed Kft. ügyvezető-tulajdonosa. A gyorstesztek piacának fejlődése ma már lehetővé teszi, hogy az emberek hatékonyabban és folyamatosan nyomon követhessék az egészségüket, és egyben az öngondoskodás szemléletét honosítsák meg.