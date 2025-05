Kulcskérdéssé vált az energia beszerzése

Korábban az energia csak egy volt a számos működési költség közül, mára viszont a vállalati növekedés egyik kulcstényezője lett. A társaságok kétharmada attól tart, hogy nem fog hozzájutni a piaci bővüléséhez szükséges, megbízható áramellátáshoz a jövőben, míg 64 százalékuk szerint a növekvő és kiszámíthatatlan energiaárak jelenleg is visszavetik a profitjukat és a versenyképességüket. Ennek megfelelően tízből hét vezető fokozott figyelmet akar fordítani az elektrifikációra, a károsanyag-kibocsátás csökkentésére és a költségek tudatos kezelésére a következő három évben.

Minden szempontból kulcskérdés lesz az energia, az áramigény ugyanis a következő évtizedekben megduplázódhat (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Becslések szerint 2050-re az áram iránti kereslet megduplázódik, ennek háromnegyedét pedig a vállalati szektor generálja majd.

Kritikus fontosságú, hogy a cégek hogyan tudják kiszámítható áron optimalizálni beszerzési folyamataikat, és milyen arányban lesznek képesek fenntartható energiaforrásokból fedezni az igényeiket − mondta Tarjányi Krisztina, az EY-Parthenon energiaipari vezető szakértője.

A zöldenergia iránti növekvő igény is egyre nagyobb nyomást helyez a piaci szereplőkre. A független és rugalmas működés érdekében saját energiatermelési megoldások és akkumulátoros tárolók kiépítését tervezi a válaszadók 70 százaléka. Bár a környezet védelme kiemelt szempont, a cégek olyan testreszabott megoldásokat keresnek, amelyek egyszerre szolgálják a zöld átmenetet és az üzleti célokat.

„Az energia stratégiai eszközzé vált. Azok a vállalatok, amelyek ennek megfelelően képesek átalakítani a beszerzési- és ellátási láncaikat, hatalmas versenyelőnyre tehetnek szert a piacukon. Ehhez azonban kockázatvállalásra, tapasztalt tanácsadók támogatására, kooperációra és innovációra van szükség a részükről” – hangsúlyozza Pazsiczky Tamás az EY-Parthenon stratégiai tanácsadás csapatának vezetője.

A megkérdezett társaságok több mint kétharmada rendelkezik már kidolgozott energiastratégiával és többségük jelenleg is olyan partnerségeket épít ki, amelyek elősegítik meglévő kapacitásainak bővítését. A válaszadók 42 százaléka azt is elvárja, hogy energiaszolgáltatója ne csak egyszerűen beszállítóként, hanem tanácsadóként is támogassa üzleti céljai elérésében.