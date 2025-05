Sietnie kell, ha a pünkösdi hétvégére szeretne szállást foglalni

– A teljes júniusi hónapi előfoglalások alapján az látszik, hogy a húsvéti hétvégéhez hasonlóan alakulhat majd a június 7–9. közötti időszak is – számolt be a Világgazdaságnak Somlyai Zoltán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke további részleteket is megosztotta pünkösdi foglalásokkal kapcsolatban.

Már most is látható, hogy azokban a régiókban, ahol fürdővárosok is találhatóak, telt házhoz közeli, 75-80 százalékos foglalást mutatnak az adatok a teljes hónapra, így az ünnepi hosszú hétvégére is. Ilyen például

a nyugati részen Sárvár,

a keleti régióban Hajdúszoboszló,

a Balaton környéke,

valamint a főváros, ahol jelenleg egészen magas, 85 százalékot mutat a foglaltság.

Mint mondta, az utóbbi különösen kedvelt célpont a tavaszi hosszú hétvégéken és pünkösdkor is. Az országoshoz hasonlóan a Balatonnál is elsősorban a minőségi, 4-5 csillagos szálláshelyekre jellemző ilyen mértékű telítettség, de meghatározó a lokáció is: a legjobb számokat a nagy balatoni városok – Balatonfüred, Keszthely, Siófok – hozzák. A kedvező balatoni számoktól szerencsére nem marad el túlzottan a kevésbé frekventált régióké, amilyen az észak-magyarországi, ebben az időszakban átlagosan 65–70 százalék közötti a június havi, közte a pünkösdi foglaltság.

– A pünkösdi hétvégére inkább a kétéjszakás utak a jellemzőek, ami jellemzően péntek–szombati vagy egy szombat–vasárnapi tartózkodást jelent – számolt be Somlyai Zoltán.

További részletek itt olvashatók:

https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2025/05/punkosdi-foglalasok-szallashelyek