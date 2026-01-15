Rendkívüli

Cementek, falazóhabarcsok és vakolóhabarcsok – komoly hiányosságokat tárt fel a hatóság

A fogyasztóvédelmi hatóság a biztonságos otthonok érdekében minden évben vizsgálja az építési termékek forgalmazását. A piacfelügyeleti ellenőrzések célja nem csupán a forgalmazáshoz szükséges dokumentumok megkövetelése, hanem a teljesítménynyilatkozatok és a CE-jelölések jogszerűségének, megalapozottságának vizsgálata is.

2026. 01. 15. 8:32
Építőipari alapanyagokat ellenőrzött a hatóság. Fotó: Székelyhidi Balázs
Összesen 229 féle építési terméket vizsgált 2025-ben a fogyasztóvédelmi hatóság. Zsákos kiszerelésű cementek, falazóhabarcsok és vakolóhabarcsok forgalmazási feltételeit vizsgálta 2025-ben a fogyasztóvédelmi hatóság. Az ellenőrzések 229 féle építési termékre terjedtek ki, minden harmadik árucikk esetében állapítottak meg jogsértést – közölték csütörtökön.

cement
A hatóságok vizsgálták az építkezési termékek, cement, falazóhabarcs forgalmazási feltételeit (Fotó: Vémi Zoltán)

A vizsgálat keretében az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok 101 hatósági ellenőrzést végeztek áruházláncokban, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi egységekben, valamint a gyártóknál. A 101 ellenőrzésből 37 esetben, az ellenőrzések 37 százalékában állapítottak meg hiányosságokat. A hatósági ellenőrzések 229 féle építési termékre terjedtek ki, minden harmadik termék esetében éllapítottak meg intézkedést igénylő jogsértést. A feltárt hiányosságok megszüntetésére a kormányhivatalok minden esetben megteszik a szükséges intézkedéseket.

 

Milyen hiányosságokat talált a hatóság? 

Az építési termékek forgalmazásának legfontosabb dokumentuma a magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat. A teljesítménynyilatkozat tartalmazza azokat az alapvető jellemzőket és azok értékeit, melyek

  •  a tervezés, 
  • a kivitelezés, 
  • valamint a terveknek megfelelő építési termék kiválasztása során szükségesek ahhoz, hogy megfelelő, biztonságos épületek, építmények kerüljenek felépítésre. Amennyiben egy termék rendelkezik megalapozott teljesítménynyilatkozattal, akkor azt a gyártó – harmonizált műszaki előírás szerint gyártott építőanyagok esetében – a CE-jelölés terméken történő elhelyezésével is igazolja. Ezek mellett magyar nyelvű használati utasítást és biztonsági tájékoztatót is rendelkezésre kell bocsátani a fogyasztóknak. A CE-jelölés feltüntetésének jogszerűségével kapcsolatos hiányosság a vizsgált termékfajták 12 százalékánál merült fel. Az ellenőrzött termékek hat százalékánál a teljesítménynyilatkozatok nem álltak rendelkezésre. 

A bemutatott teljesítménynyilatkozatok 16 százalékánál azok tartalmával, három százalékánál pedig azok megalapozottságával kapcsolatban merült fel jogsértés.

Építési terméket vásárolni nagy felelősség, hiszen abból épületek, épületszerkezetek készülnek. Egy építkezés vagy felújítás a fogyasztók számára hosszú távra szóló jelentős beruházás, amelynek elvárt minősége és ezzel párhuzamosan az épületek biztonsága csak megfelelő építőanyagokkal biztosítható. Ennek megvalósulásában nagy szerepe lehet a tudatos fogyasztói magatartásnak is, ezért az NKFH felhívja a figyelmet, hogy csak olyan építési terméket vásároljanak a fogyasztók, amelynek van magyar nyelvű teljesítménynyilatkozata, valamint magyar nyelvű használati utasítása és biztonsági tájékoztatója, továbbá a harmonizált műszaki előírás szerint gyártott terméken a gyártó elhelyezte a CE-jelölést. A már lefolytatott vizsgálatok tapasztalataira és az építési termékek piacán megjelenő új termékekre tekintettel a piacfelügyeleti hatóság folyamatos jelenléte továbbra is indokolt ezen a területen, ezért az építőanyagok piacfelügyeleti ellenőrzése 2026-ban még nagyobb hangsúlyt fog kapni.

