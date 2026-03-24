kisfaludy turisztikai hitelközponttámogatáskth startkisfaludy program

Pénzeső a vendéglátásban: de kik kapnak az éttermek után

A vendéglátóipari akcióterv részeként hétfőtől az éttermek, áprilistól már a cukrászdák is pályázhatnak a kedvezményes hitel- és támogatási konstrukcióra. Az 5+5 millió forintos konstrukció akár teljesen átírhatja a szektor erőviszonyait, hiszen a vendéglátás egyik legikonikusabb ága példátlan pénzügyi lendületet kaphat.

Munkatársunktól
2026. 03. 24. 5:20
Forrás: Százéves Cukrászda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve részeként április 8-tól a cukrászdák számára is elérhetővé válik a hitelt támogatással kombináló finanszírozás – hangzott el az az „5+5”-ös pénzügyi konstrukciót bejelentő sajtótájékoztatón hétfőn. 

5+5-ös pénzügyi konstrukció Start hitel mellé
Az 5+5-ös pénzügyi konstrukció keretében 5 millió forint összegű Start hitel mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak a cukrászdák / Fotó: Freepik

A bejelentés szerint 

az „5+5”-ös pénzügyi konstrukció keretében a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) 5 millió forint összegű Start hitele mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak a Kisfaludy Programnak köszönhetően az éttermek után a cukrászdák üzemeltetői is.

 Az így elérhető 10 millió forintos forrás jelentős segítség versenyképességük erősítéséhez, fejlesztési elképzeléseik megvalósításához.

Mint az eseményen elhangzott a magyar cukrászat több évszázados hagyományokra épül: a monarchia eleganciája, a magyar konyha egyedi karaktere egyaránt megjelenik benne. Ikonikus desszertjeink – mint a Dobos‑torta, az Eszterházy‑torta, a Rigó Jancsi vagy a Somlói galuska – a magyar identitás részét képezik. A szakma nagyjainak öröksége – többek között Dobos C. József, Gerbeaud Emil, Kugler Henrik, Hauer Rezső vagy Auguszt Elek munkássága – a mai mesterek újítókedvével, kreativitásával párosulva nemzetközileg is magas szintre emelték a magyar cukrászatot.

Cukrászdából jelenleg 3 ezernél is több működik hazánkban, és ezzel nemcsak a hazai vendéglátás, hanem a mindennapok, az ünnepek, családi és közösségi alkalmak nélkülözhetetlen szereplői is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) adatot szolgáltató cukrászüzletek bevétele az elmúlt évben megközelítette a 127 milliárd forintot, ami szintén jól mutatja gazdasági jelentőségüket.

Pontosan mit takar 5+5 millió forintos hitel- és támogatás?

A vendéglátás a turizmus „lelke”, ezért a kormány célzott programokkal ösztönzi a stratégiai szektor fejlődését. Így a 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló akcióterv részeként az éttermek után a cukrászdák számára is elérhetővé teszi az új, kombinált finanszírozási lehetőséget. 2026. április 8‑tól az „5+5” pénzügyi konstrukció keretében a cukrászdák üzemeltetői is pályázhatnak 5 millió forint összegű KTH Start kölcsönük mellé a további 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra. 

Ezzel összesen 10 millió forint állhat a cukrászdák rendelkezésére fejlődésük, stabil működésük biztosítására. 

Meggyőződésem, hogy a szélesre nyitott felhasználási lehetőség számukra is komoly motiváció lesz, hiszen a támogatás a cukrászdák valamennyi fejlesztési elképzelését segíthet megvalósítani, a kisebb beruházásoktól a napi működésük megerősítéséig

– jelentette ki a sajtótájékoztatón Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató, a támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program képviseletében.

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) vezérigazgatója hangsúlyozta: jelenleg minden harmadik igénylés a január vége óta elérhető 2=3-as promócióban érkezik a KTH-hoz, ami jól mutatja a hibrid finanszírozás iránti erős érdeklődést. Az 5+5 konstrukció fogadtatása akár ennél is sikeresebb lehet, hiszen az összesen 10 milliós összeg már nagyobb fejlesztési lehetőséget kínál. Azt is hozzátette: a szektor legkisebb szereplői is hosszú távú pénzügyi partnerként számíthatnak a KTH-ra üzleti-növekedési terveik megvalósításában.

A cukrászok örömmel fogadják a támogatást

Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke üdvözli, hogy a kormány kiterjesztette a cukrászdákra is az 5+1 pontból álló vendéglátóipari akciótervet. Annál is inkább indokoltnak tartja, mivel a hiedelemmel ellentétben egy étteremhez képest egy cukrászda fenntartása is hasonló nagyságrendű összeget igényel. Ráadásul az utóbbi időben a drasztikus energia-, illetve az alapanyag áremelkedés, az infláció miatt a cukrászdákat amúgy is utolérte a bezárási hullám. 

Az utóbbi egy évben a cukrászdák 3-4 százaléka megszűnt. Azt szeretnénk, hogy ne csökkenjen tovább a számuk 

fogalmazott. –. 

A reprezentációs adó eltörlése, a felszolgálási díj alkalmazási lehetőségének bővítése, valamint a a turizmusfejlesztési hozzájárulás csökkentése mellett a most bejelentett 5+5 millió forintos hitel- és támogatás már kézzel fogható segítséget nyújt a cukrászdáknak – mondta. A vissza nem térítendő támogatással együtt 10 millió forintos keretből már komolyabb fejlesztéseket meg lehet valósítani, amelynek felhasználása nagyon sokrétű. 

Erdélyi Balázs szerint a nyertesek az összeget első sorban gépparkfejlesztésre fogják felhasználni, amelyek a leginkább szolgálják a cukrászdák fejlődését. Emellett a cukrászda korszerűsítésére, bértámogatásra is fordítható a keret.

Így igényelhető a kölcsön

A kölcsön igénylése kizárólag online, az NTAK-ból indítható, a teljes folyamat digitális és gyors.

A vissza nem térítendő támogatás legfontosabb feltételei cukrászdák számára:

  • egyszer igényelhető, és egy cukrászda csak egy támogatásra pályázhat,
  • igénylése pozitív KTH-hiteldöntéshez és aláírt hitelszerződéshez kötött,
  • az NTAK adatszolgáltatásán alapul,
  • az üzemeltető 2025-ben legalább 210 napon át napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,
  • az igénylést megelőző 20 napban napi zárást és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,
  • a cukrászda üzemeltetőjének nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 12 millió forintot az elmúlt 12 hónapban.

Az cukrászdáknak szóló akció további részletei már megtalálhatóak a hitelt nyújtó Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont, illetve a támogatásokat biztosító Kisfaludy Program weboldalán.

Mit lehet tudni a KTH Start hitelekről?

A KTH Start hitelek főbb jellemzői:

  • fedezet és kezes nélkül igényelhető,
  • 3–5 éves futamidőre,
  • fix 2,5 százalékos kamattal,
  • 12 hónap tőketörlesztési türelmi idővel,
  • a turisztikai szezonhoz igazítható törlesztéssel,
  • díjmentes előtörlesztéssel.

Korábban elhangzott: a forrás az idei évben nagyjából 9–12 milliárd forint támogatást jelenthet több mint háromezer cukrászdának.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.