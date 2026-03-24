Pénzeső a vendéglátásban: de kik kapnak az éttermek után

A kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve részeként április 8-tól a cukrászdák számára is elérhetővé válik a hitelt támogatással kombináló finanszírozás – hangzott el az az „5+5”-ös pénzügyi konstrukciót bejelentő sajtótájékoztatón hétfőn.

Az 5+5-ös pénzügyi konstrukció keretében 5 millió forint összegű Start hitel mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak a cukrászdák

A bejelentés szerint

az „5+5”-ös pénzügyi konstrukció keretében a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) 5 millió forint összegű Start hitele mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak a Kisfaludy Programnak köszönhetően az éttermek után a cukrászdák üzemeltetői is.

Az így elérhető 10 millió forintos forrás jelentős segítség versenyképességük erősítéséhez, fejlesztési elképzeléseik megvalósításához.

Mint az eseményen elhangzott a magyar cukrászat több évszázados hagyományokra épül: a monarchia eleganciája, a magyar konyha egyedi karaktere egyaránt megjelenik benne. Ikonikus desszertjeink – mint a Dobos‑torta, az Eszterházy‑torta, a Rigó Jancsi vagy a Somlói galuska – a magyar identitás részét képezik. A szakma nagyjainak öröksége – többek között Dobos C. József, Gerbeaud Emil, Kugler Henrik, Hauer Rezső vagy Auguszt Elek munkássága – a mai mesterek újítókedvével, kreativitásával párosulva nemzetközileg is magas szintre emelték a magyar cukrászatot.

Cukrászdából jelenleg 3 ezernél is több működik hazánkban, és ezzel nemcsak a hazai vendéglátás, hanem a mindennapok, az ünnepek, családi és közösségi alkalmak nélkülözhetetlen szereplői is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) adatot szolgáltató cukrászüzletek bevétele az elmúlt évben megközelítette a 127 milliárd forintot, ami szintén jól mutatja gazdasági jelentőségüket.

Pontosan mit takar 5+5 millió forintos hitel- és támogatás?

A vendéglátás a turizmus „lelke”, ezért a kormány célzott programokkal ösztönzi a stratégiai szektor fejlődését. Így a 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló akcióterv részeként az éttermek után a cukrászdák számára is elérhetővé teszi az új, kombinált finanszírozási lehetőséget. 2026. április 8‑tól az „5+5” pénzügyi konstrukció keretében a cukrászdák üzemeltetői is pályázhatnak 5 millió forint összegű KTH Start kölcsönük mellé a további 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra.