Fordult a kocka: átalakulóban az erőviszonyok Kína és az Európai Unió járműpiacain

Most először fordult elő, hogy az Európai Unió több autót és autóipari terméket importált Kínából, mint amennyit exportált oda. Az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég pénteken publikált elemzése szerint az uniós kivitel 2025-ben 34 százalékkal, 16 milliárd euróra esett vissza, miközben az import nyolc százalékkal, 22 milliárd euróra nőtt. Az elmúlt években így jelentős exporttöbbletből számottevő hiány alakult ki. A tendencia Németország esetében is egyértelmű: Kína 2025-re már csak a hatodik legfontosabb exportpiac volt a német autógyártók számára.

Kiegyenlítődhet az export és az import az autógyártásban?

Az export volumene a 2022-es csúcsról, mintegy harmincmilliárd euróról 13,6 milliárd euróra csökkent, miközben az import ugyanebben az időszakban kétharmaddal, 7,4 milliárd euróra emelkedett. Az EY szerint a jelenlegi trendek fennmaradása esetén 2026-ban kiegyenlítődhet az export és import értéke. Az elemzés szerint a kínai gyártók Németországban egyelőre nehezebben tudnak teret nyerni, mivel a hazai márkák – köztük a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW – eddig megőrizték piaci részesedésüket.

Constantin Gall, az EY szakértője szerint 2026-ban tovább erősödik a verseny, ami növekvő nyomást gyakorol a német autóiparra. Az elemzésből kiderül, hogy az autóipari importban és exportban az elektromos járművek akkumulátorai is szerepelnek, amelyek piacát nagyrészt kínai vállalatok uralják. Emellett számos európai gyártó – például a BMW, a Volkswagen-csoport és a Mercedes-Benz – a kínai üzemeiben a helyi piacra és exportra is termel. A német autóipar árbevétele 2025-ben 1,6 százalékkal, mintegy 528 milliárd euróra csökkent. A foglalkoztatás 6,2 százalékkal, közel ötvenezer fővel esett vissza, így a dolgozók száma mintegy 725 ezerre mérséklődött, ami 14 éves mélypont.

Küszködnek az európai gyártók

Több nagyvállalat – köztük a Mercedes-Benz, a Volkswagen-csoport, valamint beszállítók, mint a Bosch, a ZF Friedrichshafen vagy a Mahle – létszámleépítéseket jelentett be. A beszállítói szektor árbevétele 2025-ben négy százalékkal csökkent, miközben a foglalkoztatás több mint tíz százalékkal esett vissza. 2019 óta ebben a szegmensben majdnem minden negyedik állás megszűnt. Az EY szerint a kedvezőtlen folyamatok mögött több tényező áll: a kínai verseny erősödése, a gyenge globális kereslet, a geopolitikai feszültségek, valamint a magas autóárak. Emellett az elektromos járművek értékesítésének lassabb bővülése is gondot okoz, mivel a gyártók jelentős beruházásokat hajtottak végre a vártnál alacsonyabb kereslet mellett. A németországi működési költségek és a bürokratikus terhek szintén rontják az iparág versenyképességét.