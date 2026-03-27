A társaság által működtetett hat élelmiszer-vásárcsarnok, hat üzletközpont és egy non-food piac az idén is a vásárlók igényeihez igazodva tart nyitva az ünnepi időszakban.
Előre figyelmeztetnek a fővárosi piacok a rendkívüli ünnepi nyitvatartásra
Nagycsütörtökön és nagyszombaton a Budapest Vásárcsarnokai Kft. által működtetett fővárosi élelmiszerpiacok és üzletközpontok a szokásos nyitvatartási rend szerint működnek – közölte a társaság.
Csütörtökön minden vásárcsarnok a szokásos hétköznapi rendben tart nyitva, és ezen a napon hosszabbított nyitvatartással, 18 óráig várja a vásárlókat a Bosnyák téri Vásárcsarnok.
További Gazdaság híreink
Nagypénteken a vásárcsarnokok, piacok, üzletközpontok zárva tartanak, kivéve a Fehérvári úti Vásárcsarnok virágpiacát, amely reggel hét és délután két óra között várja a vásárlókat.
További Gazdaság híreink
A tájékoztatás szerint nagyszombaton szintén a szokásos szombati nyitvatartási rend szerint működnek a Budapest Vásárcsarnokai Kft. egységei, majd húsvétvasárnap és húsvéthétfőn zárva tartanak. Április 7-én keddtől ismét a megszokott rend szerint várják a vásárlókat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
