Stabil pályán a foglalkoztatás, továbbra is kedvező szinten a mutatók

A háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a kormány mindent megtesz, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson. Ennek eredményeként a hazai foglalkoztatottság továbbra is Európa élmezőnyéhez tartozik, miközben a munkanélküliség is bőven az uniós szint alatt van – idézte a friss foglallkoztatási adatok kapcsán Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt a közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Czomba Sándor: A kormány célja, hogy a foglalkoztatottak száma elérje az ötmilliót

Czomba Sándor úgy fogalmaz: kormány célja, hogy a foglalkoztatottak száma elérje az ötmilliót, emellett azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. Ezért emeli a béreket, csökkenti az adókat és folytatja a harcot az áremelésekkel szemben.

2010 óta a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére, vagyis közel nyolcszázezer forintra emeltük, de továbbmegyünk, és azért küzdünk, hogy a minimálbér elérje az ezer eurót, az átlagbér pedig az egymillió forintot

– fogalmazott Czomba Sándor.

A munkahelyteremtéshez és a béremelésekhez a hazai vállalkozások támogatásával is érdemben hozzájárul a kormány, olyan programokkal, mint a Demján Sándor-program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, az 1+1 program, a kilencvenmilliárd forintos vállalati adócsökkentési program, valamint a kkv kapacitásbővítő támogatás 3.0 program.

Így alakultak a februári foglalkoztatási adatok

A 2025. december és 2026. február közötti időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4,623 millió fő volt, ami 66 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 34 ezer fővel, 2,453 millió főre, míg a nők esetében 32 ezerrel, 2,169 millió főre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4,439 millió fő dolgozott, ami 87 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 112 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta érdemben nem változott, 0,3 százalékponttal 2, 74,7 százalékra mérséklődött.

Ez az érték a férfiak esetében 78,4 százalékot, a nők körében pedig 70,8 százalékot mutatott.