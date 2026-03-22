Hiába csábítóak a bankok ajánlatai, mégis egyre kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel

Ahogy a korábbi években, tavaly sem kapkodtak a hitelkártyákért a magyarok: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az év végén 1,084 millió, hitelkerettel ellátott plasztik volt forgalomban, 6,8 százalékkal – hozzávetőleg 80 ezerrel – kevesebb, mint egy évvel korábban – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Az egyetlen biztató körülmény a hazai hitelkártyapiac szempontjából, hogy még ha alig több mint 9000 darabbal is, 2025 utolsó negyedévében már nőtt a nyilvántartott plasztikok száma.

Miután a Magyarországon forgalomban lévő fizetési kártyák száma viszonylag lassú ütemben, de folyamatosan emelkedik, a hitelkártyák súlya fokozatosan olvad a piacon: december végén már csak alig több mint minden tizedik, itthon kibocsátott bankkártyához kapcsolódott hitelkeret

– emlékeztet Barát Mihály.

A hitelkártyákkal generált forgalomnál viszont már vegyesebb a kép: miközben itthon nem egészen 4 százalékkal – 370,2 milliárd forintra – bővült éves összevetésben az utolsó negyedévi hitelkártyás vásárlások összértéke, a külföldi vásárlási műveleteké közel a harmadával, 86,3 milliárd forintra ugrott.

A hitelkártya-követelések állománya ugyan növekedett az idén január végéig számolt egy év alatt, itt is igen visszafogott mértékű volt a bővülés: 2026 első hónapjában 153,1 milliárd forintos volument mért a jegybank, ami mindössze 2,2 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel korábbit. A szinte láthatatlan mértékű növekedés pedig úgy következett be, hogy közben száguld a lakossági hitelpiac: a teljes hitelportfólió több mint 15 százalékkal gyarapodott a januárig számolt egy év alatt.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint viszont mindenképpen örvendetes fejlemény, hogy az év elején a teljes állománynak nagyjából a fele után fizettek kamatot az ügyfelek, ami arra utal, hogy a kártyabirtokosok egyre jelentősebb hányada tölti fel teljesen még a kamatmentes időszakban a hitelkeretét.

A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint a hitelkártyák iráni érdeklődés annak ellenére mozog alacsony szinten, hogy a vásárlások utáni visszatérítések éves összege a sztenderd változatoknál is elérheti a több tízezer forintot, miközben több akciós ajánlattal is lehet találkozni a piacon.