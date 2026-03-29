Nagyvonalúan kér elnézést a MÁV az informatikai hibáért

A vasárnapi óraátállítás követő első néhány órában – informatikai hiba miatt – az egyébként pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést érzékelt és jelzett a MÁV-csoport utastájékoztatási rendszere. Ennek következtében az egyébként csöndesebb, vasárnap reggeli forgalomban olyan utasok is részesültek a késési biztosítás alapján járó kompenzációban, akiknek a járata pontosan, illetve 20 percnél kisebb késéssel érkezett a célállomásra – írja közleményében a MÁV.

A hibát a MÁV-csoport szakemberei a vasárnap délelőtti órákban elhárították, a késési biztosítás rendszere azóta újra a valós adatok alapján működik. Csepreghy Nándor, az állami tulajdonost képviselő Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) miniszterhelyettesének utasítására azoknak az utasoknak,

akik a pontosan közlekedő járatuk ellenére is visszakapták a jegyár felét, nincs tennivalójuk: az összeget természetesen nem kell visszautalniuk a MÁV-csoport számlájára.

Az ÉKM és a MÁV-csoport kérése az érintett utasok felé, hogy tekintsék ezt a közlekedési társaság bocsánatkérésének az utastájékoztatási rendszer mai, rövid ideig fennálló hibája miatt.

Az érintett utas és járat száma egyébként egyaránt alacsony – közölték.

Ritkább esetben – elsősorban a dél-balatoni vonalon, ahol egy biztosítóberendezési hiba okozott átmeneti zavart a vonatközlekedésben – előfordulhatott ugyanakkor az is, hogy egy-egy utasunk 20 percnél nagyobb késést szenvedett el, ám a fenti informatikai hiba következtében a jegyár felét nem kapta vissza automatikusan. A MÁV-csoport számukra legkésőbb a holnapi napon a jegyár felét visszatéríti.



