Otthonfelújítási támogatás: rengeteg kérelem érkezett, de még bőven van a keretből

Meghaladta a 75 milliárd forintot az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett támogatási kérelmek összege – írja friss Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A tárca emlékeztet rá, a pályázaton 2007 előtt épült családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítéséhez igényelhető akár 10 millió forint állami hozzájárulás.

A támogatás felerészben vissza nem térítendő, a másik fele kamatmentes hitel. A lehívható összesen 10 millió forint elsősorban külső szigetelésre, nyílászárókra, a fűtési vagy melegvíz-rendszerre fordítható. Az alapvető elvárás, hogy a dokumentált kiinduló és a fejlesztéssel elért állapot alapján legalább 30 százalékkal csökkenjen az ingatlan energiafogyasztása.

Az energetikai otthonfelújítási program feltételrendszere a lehetséges igénybe vevők javára változott.

Az elnyerhető forrásmennyiség 6 millióról 10 millió forintra nőtt.

Meghosszabbodott a futamidő, így alacsonyabbak lettek a havi törlesztők is, amelyek költsége akár a rezsin megspórolt forintokban is megtérülhet.

Csökkent az elvárt önerő aránya, mindössze néhány százezer forint saját forrással bele lehet vágni a felújításokba.

Az indulás óta módosult a program finanszírozási háttere is. Az eddigi kölcsönkérelmek összegéből közel 25 milliárd forint még a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaira érkezett be. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Pluszban ezen felül áll rendelkezésre további 73 milliárd forint támogatás. A KEHOP Plusz keretre mostanáig mintegy 50 milliárd forint igény futott be, ennek nagyjából felét kötötték le már szerződésekben. A szabad keret tehát így is, úgy is több tízmilliárd forintban mérhető.

Az ország minden részében elérhető támogatásra változatlanul megéri jelentkezni – hívja fel a figyelmet a minisztérium.

A még kedvezőbb feltételekkel kínált lehetőséggel élőknek biztosítékot nem kell nyújtaniuk, nincs jelzálog, kezelési költséget sem kell fizetni. Ha valaki egyszerre vesz részt az energetikai és a vidéki otthonfelújítási programokban, az kistelepülésen álló családi háza esztétikai helyreállításán túl rezsiterheiből is sokat faraghat

