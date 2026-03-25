Továbbra is hektikusan mozog a kőolaj világpiaci ára – Mutatjuk, meddig tartanak ki a hazai készletek

A nemzetközi energiapiacokon hetek óta tartó feszültség ellenére a hazai üzemanyag-ellátás stabil lábakon áll. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője az InfoRádiónak adott interjújában igyekezett eloszlatni az esetleges áruhiánnyal kapcsolatos félelmeket. Kijelentette: a magyar benzinkutakon nem kell mennyiségi korlátozásokra számítani. A globális képet vizsgálva azonban aggasztóbb a helyzet. A hét elején az amerikai elnök békülékenyebb hangneme miatt kissé megnyugodtak a piacok, de a szakértő szerint a trend egyértelműen felfelé mutat.

Nem várható üzemanyaghiány a magyar kutakon (Fotó: Teknős Miklós)

Elszáltak az üzemanyagárak

Február 28-tól tapasztaljuk azt, hogy a Brent olaj jegyzési ára folyamatosan emelkedik, akkor elindult a 80 dolláros szintről és már súrolta a 120 dolláros jegyzésárakat is. Ez kizárólag a közel-keleti fegyveres konfliktusnak köszönhető

– magyarázta a szakember.

Bujdos Eszter szerint minimális az esély arra, hogy az árak visszatérjenek a tavaly megszokott 60-70 dolláros sávba. Rámutatott egy paradox helyzetre is: a konfliktus egyetlen igazi nyertese Oroszország. A globális áremelkedés magával húzta az orosz olaj árát is, amely a múlt héten már drágább volt, mint a referenciának számító Brent. Az ügyvezető úgy látja, a Hormuzi-szoros lezárása körüli bizonytalanság végül rákényszerítheti a nyugati döntéshozókat az orosz szankciók lazítására.

Magyarországon eközben a kormányzati intézkedések tompítják a világpiaci sokkot. A védett árak és a valós piaci árak közötti olló egyre szélesebbre nyílik: a 95-ös benzin esetében a különbség már literenként 91 forint, míg a gázolajnál eléri a 153 forintot.

Az ellátásbiztonság kérdésében is megnyugtató számokat közölt az elemző. A hazai stratégiai olajkészletek nagyjából két-két és fél hónapra elegendőek. Ezt egészíti ki az Adria-vezetéken, a horvátországi Omišalj kikötőjéből érkező olaj, ami további másfél-két hetes tartalékot jelent.

Van, ahol nem ilyen olcsó

A környező országokban változó a helyzet. Míg Horvátországban a magyarhoz hasonló, központilag meghatározott védett árak működnek, addig Ausztriában és Romániában a piaci árak érvényesülnek, így ott drágább a tankolás. Szlovéniában ugyan jelenleg olcsóbb az üzemanyag, mint nálunk, de ott a megnövekedett kereslet miatt már kénytelenek voltak korlátozni az ellátást – egy olyan forgatókönyv, ami Magyarországot a stabil készleteknek köszönhetően egyelőre elkerüli.