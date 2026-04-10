agglomerációházvásárlásház

Ingatlanvásárlás előtt - ezek a legolcsóbb települések a budapesti agglomerációban

A családi házak piacát a budapesti agglomeráció uralja. A zenga.hu-n eladásra hirdetett családi házak közel negyede Pest vármegyében található, és ezen belül is a fővárost ölelő, hivatalosan is az agglomeráció részeként definiált 80 település viszi a prímet. A kínálat mellett viszont a kereslet is látványosan ebbe az irányba tolódik, azaz, még mindig sokan választják lakóhelyként az elővárosi településgyűrűt. Hol lehet a budapesti agglomerációban a legolcsóbban családi házat venni, és hol kell ugyanezért a vásárlóknak a legmélyebben a zsebükbe nyúlni?

2026. 04. 10. 14:30
Az elmúlt hónapok érdekes trendje, hogy a lakásokkal szemben nőtt a családi házak iránti érdeklődés, melynek egyik fontos oka az árak eltérő dinamikája. Hasonló jelenség korábban már a Covid alatti lezárások idején is megfigyelhető volt – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A családi házak piacát a budapesti agglomeráció uralja, nézzük, mennyiért lehet vásárolni.

Az agglomerációban akár egy plusz szobát is jelenthet
Az agglomerációban akár egy plusz szobát is jelenthet/Fotó: zenga.hu

Egy plusz szoba is kijöhet az agglomerációban

Míg a panellakások átlagára az idei első negyedévben a tavalyi első negyedévhez képest 34 százalékkal, a tégla lakások ára pedig 19 százalékkal emelkedett, addig a családi házaké mindössze 12 százalékkal ment feljebb Magyarországon, így egy lakás eladásából befolyó összeg most jóval nagyobb mértékben tudja fedezni egy családi ház árát, mint egy évvel ezelőtt. Egy budapesti, például kelenföldi panel eladása az agglomerációban most akár egy plusz szobát is jelenthet a tavalyi arányokhoz képest. Ez a különbség pedig sok vásárlót terelt a házak irányába, különösen azokat, akik nagyobb térre és kertre vágynak – tette hozzá Futó Péter.

Nagyot nőtt a családi házak iránti kereslet

Ahogy az országban mindenhol, úgy a főváros körül is egyre keresettebbek a családi házak. Pest vármegyében hatból öt vásárló ezt a típust keresi. Budapesten ezzel szemben – a kínálathoz igazodva – még mindig kisebbségben vannak, ott az érdeklődők mindössze 13 százaléka keres házat, igaz, ez is emelkedés a tavalyi 9 százalékhoz képest.

Nem véletlen a nagy érdeklődés, ugyanis az eladó családi házak átlagos alapterülete eléri a 140 négyzetmétert, amihez általában nagyméretű saját kert is tartozik, így a családi házak egyik előnye a lakásokkal szemben a nagyobb privát szféra és az alakíthatóság. A lakásokhoz képest ugyanakkor általában magasabb vételárral és magasabb fenntartási költségekkel kell számolni, valamint azzal, hogy a családi házak többnyire a belvárostól, az infrastrukturális lehetőségektől és munkahelyektől távolabb találhatók.

A Pest vármegye településein hirdetett családi házak medián négyzetméterára 795 ezer forint, a tényleges mediánár pedig 95 millió forint, vagyis ezek az értékek mutatják a kínálat közepét.

A jó állapotú és újabb ingatlanoktól eltérően, ha csak a felújítandó házakat vesszük figyelembe, a kínálat középértéke mindössze 50 millió forint, igaz, ezek sok esetben az agglomeráció külső peremén, vagy azon kívül érhetők el. A felújított vagy újszerű családi házak mediánára már 125 millió forint, de itt is sokat számít az elhelyezkedés.

Nyugat felé emelkednek az árak

Az agglomerációt hat részre osztva (északi, északnyugati, nyugati, déli, délkeleti, keleti) az északnyugati és a nyugati részhez tartozó települések a legdrágábbak. Hirdetési átlagárakat nézve az élen álló 

  • Budaörs (1,35 millió Ft/m2) után 
  • Nagykovácsi (1,33 millió Ft/m2), 
  • Törökbálint (1,21 millió Ft/m2), 
  • Szentendre (1,18 millió Ft/m2) 
  • és Budakalász (1,17 millió Ft/m2) is a fővárostól nyugatra, északnyugatra található. 

Az ottani családi házak sajátossága, hogy nemcsak a fajlagos áruk, de az alapterületük is nagyobb az átlagnál. Míg országosan 140, Pest vármegyében 152 négyzetméteres egy tipikus családi ház, addig ezeken a településeken inkább 170-180 négyzetméter között alakul az átlag – mondta Futó Péter.

A két legnépesebb elővárosban, Érden és Dunakeszin pedig 1 millió és 1,15 millió forintos átlag hirdetési négyzetméterárral találkozhatnak a családi házat keresők.

Aki ennél olcsóbban szeretne vásárolni, annak érdemes inkább a főváros délkeleti elővárosaiban nézelődnie. Nemcsak az árak alacsonyabbak itt, hanem a házak is valamivel kisebbek. Ócsán például már négyzetméterenként 700 ezer forintért is széles kínálatból válogathatunk, de Felsőpakony árai sem sokkal magasabbak. 

Aki viszont ragaszkodik az északi vagy északnyugati agglomerációhoz, az is találhat olcsóbb településeket, de ezek a fővárostól valamivel távolabb vannak. Dunabogdányban 700 ezer, Csörögön 750 ezer forint az átlagos négyzetméterár, a délnyugati részen pedig Sóskút a legolcsóbb, ahol 730 ezer forint körül alakul az átlag.

