Ingatlanvásárlás előtt - ezek a legolcsóbb települések a budapesti agglomerációban

Az elmúlt hónapok érdekes trendje, hogy a lakásokkal szemben nőtt a családi házak iránti érdeklődés, melynek egyik fontos oka az árak eltérő dinamikája. Hasonló jelenség korábban már a Covid alatti lezárások idején is megfigyelhető volt – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A családi házak piacát a budapesti agglomeráció uralja, nézzük, mennyiért lehet vásárolni.

Egy plusz szoba is kijöhet az agglomerációban

Míg a panellakások átlagára az idei első negyedévben a tavalyi első negyedévhez képest 34 százalékkal, a tégla lakások ára pedig 19 százalékkal emelkedett, addig a családi házaké mindössze 12 százalékkal ment feljebb Magyarországon, így egy lakás eladásából befolyó összeg most jóval nagyobb mértékben tudja fedezni egy családi ház árát, mint egy évvel ezelőtt. Egy budapesti, például kelenföldi panel eladása az agglomerációban most akár egy plusz szobát is jelenthet a tavalyi arányokhoz képest. Ez a különbség pedig sok vásárlót terelt a házak irányába, különösen azokat, akik nagyobb térre és kertre vágynak – tette hozzá Futó Péter.

Nagyot nőtt a családi házak iránti kereslet

Ahogy az országban mindenhol, úgy a főváros körül is egyre keresettebbek a családi házak. Pest vármegyében hatból öt vásárló ezt a típust keresi. Budapesten ezzel szemben – a kínálathoz igazodva – még mindig kisebbségben vannak, ott az érdeklődők mindössze 13 százaléka keres házat, igaz, ez is emelkedés a tavalyi 9 százalékhoz képest.

Nem véletlen a nagy érdeklődés, ugyanis az eladó családi házak átlagos alapterülete eléri a 140 négyzetmétert, amihez általában nagyméretű saját kert is tartozik, így a családi házak egyik előnye a lakásokkal szemben a nagyobb privát szféra és az alakíthatóság. A lakásokhoz képest ugyanakkor általában magasabb vételárral és magasabb fenntartási költségekkel kell számolni, valamint azzal, hogy a családi házak többnyire a belvárostól, az infrastrukturális lehetőségektől és munkahelyektől távolabb találhatók.

A Pest vármegye településein hirdetett családi házak medián négyzetméterára 795 ezer forint, a tényleges mediánár pedig 95 millió forint, vagyis ezek az értékek mutatják a kínálat közepét.