Alapjaiban forgatná fel az európai agrártámogatásokat az Európai Bizottság

Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint Bulgária és Románia agrárminiszterei Budapesten egyeztettek az Európai Bizottság 2027 utáni közös agrárpolitikát érintő reformterveiről. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a brüsszeli javaslatok a jelenlegi formájukban visszalépést jelentenek. A tervezett intézkedések a régiós tárcavezetők értékelése szerint rontanák az európai mezőgazdaság versenyképességét, és végső soron a szektor finanszírozásának gyengüléséhez vezetnének, írja a trend.sk.

Az agrárium jövője nagyban függ a stabil támogatási rendszertől amivel érdemben lehet tervezni (Fotó: Kurucz Árpád)

Kiszámítható agrártámogatási rendszerre van szükség

A találkozón a politikusok kiemelték egy erős és stabil költségvetés szükségességét az új többéves pénzügyi keretben. A gazdálkodóknak folyamatos beruházásokra van szükségük a mindennapi működéshez és a termelés korszerűsítéséhez.

A jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok idején különösen kockázatos olyan szabályokat életbe léptetni, amelyek tovább nehezítik a termelők helyzetét. A miniszterek arra figyelmeztettek, hogy az európai gazdák mozgásterének szűkítése magának a kontinensnek az élelmezésbiztonságát sodorja veszélybe.

A V4+2 országok képviselői több konkrét brüsszeli elképzelést is határozottan elutasítottak. Szakmai szempontból hibásnak tartják egy új egységes alap létrehozását, ez az elgondolás ugyanis megbontja a közös agrárpolitika eredeti jellegét. Szintén ellenzik a magasabb társfinanszírozási arány bevezetését. Ez a megoldás a gyakorlatban kizárólag a tehetősebb tagállamoknak kedvezne, és érdemben torzítaná a piaci versenyt. A tárcavezetők a tervezett szabályozást túlságosan merevnek és elméletinek ítélték, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a gazdálkodók valós hétköznapi problémáit.

A közös nyilatkozat mellett Szlovákia egy külön kifogást is megfogalmazott a megbeszélésen. Északi szomszédunk képviselője jelezte, hogy semmilyen formában nem támogatja a közvetlen kifizetések felső korlátozását és a kötelező elvonások bevezetését.