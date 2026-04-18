Alapjaiban forgatná fel az európai agrártámogatásokat az Európai Bizottság

Az európai mezőgazdaság stabilitása évtizedek óta a kiszámítható támogatási rendszeren nyugszik. A gazdák csak így tudják garantálni a folyamatos és biztonságos élelmiszer-ellátást a kontinensen. Az Európai Bizottság legújabb tervezete azonban jelentősen átalakítaná az eddigi agrártámogatási gyakorlatot, ami komoly aggodalmat keltett a kelet-közép-európai térség országaiban.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 18. 14:09
Fotó: Mirkó István
Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, valamint Bulgária és Románia agrárminiszterei Budapesten egyeztettek az Európai Bizottság 2027 utáni közös agrárpolitikát érintő reformterveiről. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a brüsszeli javaslatok a jelenlegi formájukban visszalépést jelentenek. A tervezett intézkedések a régiós tárcavezetők értékelése szerint rontanák az európai mezőgazdaság versenyképességét, és végső soron a szektor finanszírozásának gyengüléséhez vezetnének, írja a trend.sk.

Az agrárium jövője nagyban függ a stabil támogatási rendszertől amivel érdemben lehet tervezni. / Fotó: Kurucz Árpád
Kiszámítható agrártámogatási rendszerre van szükség

A találkozón a politikusok kiemelték egy erős és stabil költségvetés szükségességét az új többéves pénzügyi keretben. A gazdálkodóknak folyamatos beruházásokra van szükségük a mindennapi működéshez és a termelés korszerűsítéséhez. 

A jelenlegi geopolitikai bizonytalanságok idején különösen kockázatos olyan szabályokat életbe léptetni, amelyek tovább nehezítik a termelők helyzetét. A miniszterek arra figyelmeztettek, hogy az európai gazdák mozgásterének szűkítése magának a kontinensnek az élelmezésbiztonságát sodorja veszélybe.

A V4+2 országok képviselői több konkrét brüsszeli elképzelést is határozottan elutasítottak. Szakmai szempontból hibásnak tartják egy új egységes alap létrehozását, ez az elgondolás ugyanis megbontja a közös agrárpolitika eredeti jellegét. Szintén ellenzik a magasabb társfinanszírozási arány bevezetését. Ez a megoldás a gyakorlatban kizárólag a tehetősebb tagállamoknak kedvezne, és érdemben torzítaná a piaci versenyt. A tárcavezetők a tervezett szabályozást túlságosan merevnek és elméletinek ítélték, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a gazdálkodók valós hétköznapi problémáit.

A közös nyilatkozat mellett Szlovákia egy külön kifogást is megfogalmazott a megbeszélésen. Északi szomszédunk képviselője jelezte, hogy semmilyen formában nem támogatja a közvetlen kifizetések felső korlátozását és a kötelező elvonások bevezetését.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
