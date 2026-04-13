Figyelem! Ezeken a helyeken jöhet NAV-ellenőrzés április közepén

A Nemzeti Adó- és Vámhatóság honlapján az Adótraffipax rovatban elérhetők a jogkövetési vizsgálatok, próbavásárlások tervezett helyszínei és időpontjai. Ellenőrzés persze bármikor, bárhol lehet, azonban a most kezdődő hétre vonatkozóan az igazgatóságok az alábbi „figyelmeztetéseket” tették közzé.
Az alábbi helyeken fokozott ellenőrzésre lehet számítani
Dél-Budapest
- A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2025. november 1-je óta fokozottan ellenőrzik a használtautó-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások telephely-bejelentési kötelezettségének teljesítését;
- 2026. április 13. és 25. között kertészeteket, faiskolákat, gazdaboltokat, illetve vetőmag, palánta és műtrágya kereskedelmével foglalkozó vállalkozásokat ellenőriznek (a revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják).
Baranya vármegye
A NAV baranyai munkatársai április 13. és 19. között kedden az orfűi élelmiszerboltokat, csütörtökön Kozármislenyben a barkácsüzleteket, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Hajdú-Bihar vármegye
- A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai április 13. és 17. között a textil-, lábbeli- és ruházati kiskereskedőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is.
- A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a foglalkoztatás szabályosságát.
Nógrád vármegye
A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága április 7. és április 10. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:
- április 13. hétfő: Bátonyterenyei járás
- április 14. kedd: Balassagyarmati járás
- április 15. szerda: Salgótarjáni járás
- április 16. csütörtök: Szécsényi járás
- április 17. péntek: Pásztói járás
A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a mezőgazdasági boltokban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.
