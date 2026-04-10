Fordulat a hazai benzinkutakon, szombaton további változások jönnek

A mai nappal csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is. Előbbi bruttó 6 forinttal, utóbbi bruttó 3 forinttal – számol be róla a Holtankoljak.hu.

Szombaton pedig ismét jelentős árcsökkenésre számíthatunk a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében. A benzin ára bruttó 9 forinttal, a gázolaj ára bruttó 25 forinttal csökken.

A Holtankoljak összesítése szerint a piaci átlagárak csütörtökön a következők voltak:

- 95-ös benzin: 702 Ft/liter

- Gázolaj: 812 Ft/liter

Pénteken pedig így alakulnak:

- 95-ös benzin: 697 Ft/liter

- Gázolaj: 810 Ft/liter

A védett árak természetesen nem változtak:

- 95-ös benzin: 595 Ft/liter

- Gázolaj: 615 Ft/liter

A kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után lehet érvényesíteni.



