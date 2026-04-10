Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Fordulat a hazai benzinkutakon, szombaton további változások jönnek

Mától csökkentek a piaci árak a benzin és a gázolaj esetében is a hazai töltőállomásokon, a folyamat pedig nem áll meg, szombaton újabb áresés várható. A védett árak nem változnak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 11:48
Illusztráció Fotó: Székelyhidi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mai nappal csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is. Előbbi bruttó 6 forinttal, utóbbi bruttó 3 forinttal – számol be róla a Holtankoljak.hu.

Szombaton pedig ismét jelentős árcsökkenésre számíthatunk a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében. A benzin ára bruttó 9 forinttal, a gázolaj ára bruttó 25 forinttal csökken.

A Holtankoljak összesítése szerint a piaci átlagárak csütörtökön a következők voltak: 
- 95-ös benzin: 702 Ft/liter
- Gázolaj: 812 Ft/liter

Pénteken pedig így alakulnak:

- 95-ös benzin: 697 Ft/liter
- Gázolaj: 810 Ft/liter

A védett árak természetesen nem változtak: 
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter 

A kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után lehet érvényesíteni.


 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.