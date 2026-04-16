Tovább szűkül az olcsó szegmens, erősödik a középkategória a használtautó-piacon

A kínálati átlagár 5,61 millió forintra nőtt a használtautó-piacon, miközben az olcsó, 2,5 millió forint alatti autók aránya egy év alatt 5,3 százalékponttal csökkent. Ezzel párhuzamosan a használt autók piacán a 2,5–10 millió forintos kategória erősödött, az elektromos és hibrid autók kínálata csaknem 25 százalékkal bővült, miközben az átlagáruk kilenc százalék körüli mértékben mérséklődött.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 9:01
Illusztráció Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld
Idén márciusban a Használtautó.hu kínálatában a meghirdetett személyautók csaknem kilencven százaléka továbbra is tízmillió forint alatt található, azonban ezen belül az eloszlás folyamatosan átrendeződik a használt autók piacán. Márciusban a kínálat 35,3 százaléka tartozott 2,5 millió forint alá, ami egy év alatt 5,3 százalékos visszaesést jelent. Ezzel párhuzamosan a 2,5–5 millió forintos kategória aránya 28,9 százalékra nőtt, 2,3 százalékkal, míg az 5–10 millió forintos sáv 3,1 százalékkal, 23,5 százalékra bővült. A tízmillió forint feletti kínálat aránya gyakorlatilag stagnált 12,3 százalékon.

használt autók erősödik a középkategória
A Mercedes a tíz legnépszerűbb márka egyike a használt autók között, a kínálat átlagéletkora több mint tíz százalékkal emelkedett
(Fotó: Pesti Tamás)

A kínálati átlagár 5,61 millió forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,49 millió forintról.

A meghirdetett személygépkocsik csaknem fele, mintegy 52 430 darab benzinmeghajtású volt, míg a 45 890 dízelautó 41,7 százalékot képviselt a kínálatban. Az alternatív hajtású járművek részesedése továbbra is alacsonyabb, az elektromosok a kínálat 5,7 százalékát, a hibridek pedig 4,7 százalékát teszik ki. Éves összevetésben az alternatív meghajtású autók kínálata bővült a leggyorsabban: az elektromos autók száma 24,8 százalékkal, a hibrideké 24,9 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a benzinmeghajtású autók száma 1,2 százalékkal, a dízelmodelleké pedig 1,1 százalékkal emelkedett.

Ennyit futott átlagosan egy meghirdetett dízeles használt autó

A meghirdetett benzines autók átlagosan 153 ezer kilométert, míg a dízelek mintegy 220 ezer kilométert futottak, vagyis a dízelmeghajtású járművek mintegy 43,8 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. A benzines autók átlagéletkora 13,4 év, a dízeleké 12,2 év volt. Éves összevetésben a dízelek futásteljesítménye 1,3 százalékkal, míg a benzineseké 3,2 százalékkal csökkent. A dízeles személygépjárművek átlagéletkora 0,8 százalékkal, míg a benzineseké 4,3 százalékkal csökkent.

A használt autók átlagárait meghajtás szerinti bontásban vizsgálva azt látjuk, hogy jelenleg a piacon a hibrid és az elektromos gépjárművek kínálati átlagára között az olló zárul: a hibrid esetében 2026 márciusában 11 320 000, míg az elektromos 10 970 000 forint átlagértéket láthattunk. 

A hibrid autók esetén ez 9,5 százalékos, míg az elektromosok esetében 9,2 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A dízelüzemű személygépkocsik átlagosan 5,2 százalékkal voltak drágábbak a benzines modelleknél.

Hogyan öregszik egy autó? 

A statisztikai modell szerint egy jármű minden eltelt évvel hajtástípustól függően 6,2–8,3 százalékot veszít az értékéből, míg minden ezer megtett kilométer további 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez. A hengerűrtartalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,4 százalékkal növeli az autó értékét, a teljesítmény 10 kilowattos növekedése pedig 3,6 százalékkal. Az állapot jelentős árkülönbséget okoz: az újszerű járművek 21,7 százalékkal, a kitűnő állapotúak 19,9 százalékkal drágábbak, míg a sérült vagy hibás autók ára átlagosan 60,0 százalékkal alacsonyabb

.

A legnépszerűbb modellek közül 

  • az Audi A6 bizonyult a legdrágábbnak 6,8 millió forintos átlagárral, 
  • míg a Suzuki Swift 1,77 millió forintos átlaggal továbbra is a legolcsóbb modell a 10-es listán. 

A legnagyobb mértékű drágulás ugyanakkor éppen a Swift esetében volt megfigyelhető: átlagára egy év alatt 25,5 százalékkal emelkedett.

A 10 legnépszerűbb márka életkorában minimális emelkedés tapasztalható a megfigyelt időszakban. 

  • Az Opel, a Renault és a Volkswagen márkák rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral, mely márciusban 12,5–13,5 év között mozgott. 
  • Őket követi a Ford és a Mercedes-Benz 11,8–11,9, 
  • majd az Audi és a Toyota, amelyek átlagosan 11,3–11,6 évesek. 
  • A BMW-k átlagéletkora megközelítőleg 10,9 év, 
  • a Škodák nagyjából 10 évesek, 
  • végül pedig a legfiatalabb szereplő, a Kia, a márka átlagéletkora 8,9 év.

 

A 10 legnépszerűbb márka átlagárait vizsgálva 

  • a három nagy német prémiumgyártó – a Mercedes-Benz, a BMW és az Audi – jól elkülönülve vezetik a sorrendet a 8,3-10,2 millió forint kategóriában. 
  • Őket követi a Toyota, a Kia, a Škoda és a Volkswagen egy csoportban, amelyek árkategóriája 4,7–5,3 millió forint. 
  • A Ford ettől kissé lemaradva 4 millió forint körül szerepel a kínálatban, 
  • végül a legnépszerűbb márkák közül az alsó sávot a Renault és az Opel képviseli 2,7–3,1 millió forintos átlagárakkal.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

