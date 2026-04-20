Több mázsa kivont élelmiszer, hétszámjegyű bírság az élelmiszer-biztonsági razzián

A tavaszi kiemelt ellenőrzések során elsősorban a turisztikailag frekventált helyeken működő, illetve kitelepült vendéglátóipari egységek, valamint a bevásárlóközpontok vendéglátóhelyeinek vizsgálata került a középpontba. Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai összesen 240 ellenőrzést végeztek. Az esetek többségében kisebb hiányosságokat tártak fel a hatósági ellenőrzések, ugyanakkor négy esetben indokolttá vált a tevékenység korlátozása vagy az érintett vendéglátóegység működésének ideiglenes felfüggesztése is.
Ez a hatósági mérleg: higiéniai problémák, lejárt élelmiszerek, a szabályok be nem tartása
Az ellenőrzések során az esetek 27 százalékában merültek fel higiéniai problémák. A tapasztalt hiányosságok között szerepelt többek között
- a technológiai terek rendezetlensége,
- a berendezések, falak és padlók jelentős szennyezettsége,
- zsíros lerakódások jelenléte, valamint
- a takarítás hiánya.
Több esetben a hűtőterek belső szellőző ventilátorainál is erőteljes penészes szennyeződést észleltek.
Problémát jelentett továbbá, hogy a vásárokra kitelepült mozgóbüfék kis alapterületük ellenére nem rendelkeztek megfelelő zöldség-előkészítő helyiséggel, ennek ellenére tisztítatlan alapanyagokat használtak fel, továbbá hiányzott a meleg és hideg folyóvíz és a zárt rendszerű szennyvízelvezetés.
A feltárt szabálytalanságok miatt 55 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege elérte a 10 millió forintot.
A hatóságok a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve nem megfelelően nyomon követhető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból.
Kiemelt szempont volt az élelmiszer-biztonság
A hatóság ugyanakkor nem kizárólag vendéglátóhelyeket, hanem olyan, a tavaszi időszakban különösen népszerű termékeket is vizsgált, mint az étkezési tyúktojások, a pácolt és füstölt húskészítmények, a friss húsok, valamint a csokoládéfigurák és a lédig édességek. A szakemberek az általános élelmiszer-higiéniai és biztonsági követelmények mellett elsősorban a termékek jelölését, nyomon követhetőségét, valamint a dolgozók személyi higiéniáját ellenőrizték.
