Több mázsa kivont élelmiszer, hétszámjegyű bírság az élelmiszer-biztonsági razzián

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve 240 vendéglátóhelyet ellenőrzött, valamint 600 élelmiszerterméket vizsgált a tavaszi időszakban. Az eljárások eredményeként összesen több mint 21 millió forint bírság kiszabására került sor. A hatóság a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve a nem megfelelően nyomonkövethető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vont ki a forgalomból.

2026. 04. 20. 9:04
Közzétette a hatóság a tavaszi élelmiszer-biztonsági ellenőrzések mérlegét (illusztráció)
A tavaszi kiemelt ellenőrzések során elsősorban a turisztikailag frekventált helyeken működő, illetve kitelepült vendéglátóipari egységek, valamint a bevásárlóközpontok vendéglátóhelyeinek vizsgálata került a középpontba. Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai összesen 240 ellenőrzést végeztek. Az esetek többségében kisebb hiányosságokat tártak fel a hatósági ellenőrzések, ugyanakkor négy esetben indokolttá vált a tevékenység korlátozása vagy az érintett vendéglátóegység működésének ideiglenes felfüggesztése is.

Ez a hatósági mérleg: higiéniai problémák, lejárt élelmiszerek, a szabályok be nem tartása

Az ellenőrzések során az esetek 27 százalékában merültek fel higiéniai problémák. A tapasztalt hiányosságok között szerepelt többek között

  • a technológiai terek rendezetlensége, 
  • a berendezések, falak és padlók jelentős szennyezettsége, 
  • zsíros lerakódások jelenléte, valamint 
  • a takarítás hiánya. 

Több esetben a hűtőterek belső szellőző ventilátorainál is erőteljes penészes szennyeződést észleltek. 

Problémát jelentett továbbá, hogy a vásárokra kitelepült mozgóbüfék kis alapterületük ellenére nem rendelkeztek megfelelő zöldség-előkészítő helyiséggel, ennek ellenére tisztítatlan alapanyagokat használtak fel, továbbá hiányzott a meleg és hideg folyóvíz és a zárt rendszerű szennyvízelvezetés. 

A feltárt szabálytalanságok miatt 55 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege elérte a 10 millió forintot.

A hatóságok a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve nem megfelelően nyomon követhető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból.

Kiemelt szempont volt az élelmiszer-biztonság

 A hatóság ugyanakkor nem kizárólag vendéglátóhelyeket, hanem olyan, a tavaszi időszakban különösen népszerű termékeket is vizsgált, mint az étkezési tyúktojások, a pácolt és füstölt húskészítmények, a friss húsok, valamint a csokoládéfigurák és a lédig édességek. A szakemberek az általános élelmiszer-higiéniai és biztonsági követelmények mellett elsősorban a termékek jelölését, nyomon követhetőségét, valamint a dolgozók személyi higiéniáját ellenőrizték.

A hatóság összesen 611 ellenőrzést végzett. A feltárt hiányosságok miatt 94 kereskedelmi egységgel szemben indult eljárás, jellemzően higiéniai problémák (14 százalék), valamint kisebb arányban jelölési (7 százalék) és nyomon követési (8,5 százalék) szabálytalanságok miatt. 

Visszatérő problémaként jelentkezett a magyar nyelvű jelölés hiánya, a lejárati idők módosítása, valamint a nyomon követési dokumentáció hiányossága.

Az ellenőrzések során 3080 hazai és 624 import élelmiszertétel vizsgálatára került sor, a kiszabott bírságok összege eddig közel 11 millió forintot tett ki.

Pozitív tapasztalatként emelhető ki, hogy a piacokon és vásárokon árusított pácolt és füstölt húskészítmények forgalmazása megfelelő volt, az árusok rendelkeztek a szükséges dokumentációval. Általánosságban megállapítható, hogy az ellenőrzésekhez viszonyítva kedvező arányban fordultak elő hiányosságok a hústermékek és az étkezési tojás forgalmazása terén.

 A hatóság ellenőrzési tevékenysége egész évben folyamatos. Az NKFH célja a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme mellett a vállalkozások jogkövető működésének elősegítése is – áll a hatóság összefoglalójában.

