Szijjártó Péter: a BHS Trans Kft. új logisztikai központot épített Szikszón

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a BHS Trans Kft. beruházásátadóján arról számolt be, hogy a Hell Energy magyar üdítőital-gyártónak szállítmányozási feladatokat végző vállalat logisztikai központot épített körülbelül 14 milliárd forint értékben, amihez a kormányzat hétmilliárd forintnyi támogatást nyújtott annak érdekében, hogy a két vállalatnál dolgozó mintegy ezer ember munkahelye betonbiztossá váljon - közölte az MTI.

Logisztikai központot épített a Hell Energy számára szállítmányozást végző BHS Trans kft/Fotó: Hell Energy

Beszédében tudatta, hogy a logisztikai szektor a magyar gazdaság egyik legstabilabb ágazatává nőtte ki magát, soha nem voltak ellátási zavarok, a legnagyobb kihívások közepette sem, és a nagyjából 300 ezer embernek munkát adó ágazat tavaly 250 millió tonnányi árut mozgatott.

Majd hangsúlyozta, hogy a Hell mára igazi nemzeti és nemzetközi bajnokká, a cégcsoport Magyarország egyik legnagyobb, legerősebb, legsikeresebb és legexportképesebb élelmiszeripari vállalata lett, amely számos más országban is piacvezető pozíciót szerzett.



Illetve arra is kitért, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az elmúlt tíz évben mintegy duplájára nőtt, tavaly immár meghaladva az évi 4200 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség bő 30 százalékkal csökkent. S ebben szavai szerint annak is szerepe volt, hogy ez idő alatt a Tiszaújvárost is magában foglaló választókerületben harminc beruházás valósult meg állami támogatással, 730 milliárd forintnyi összértékben, 11 700 munkahelyet teremtve.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni minden háborúból és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

"Azért is fontos az ország megvédése a háborúk következményeitől, mert az elmúlt években több olyan bravúrt is elért a magyar gazdaság, amelyet kár volna veszni hagyni. Lehet itt beszélni az egymillió új munkahelyről, lehet beszélni az elmúlt évek nagy beruházásairól vagy éppen a magyar gazdaság dimenzióváltásáról és arról, hogy a magyar vállalatok ma már annyira meg tudtak erősödni, hogy egyrészt a tavalyi évben rekordmennyiségű magyar vállalati beruházást jegyezhettünk fel, másrészt pedig ezek a magyar vállalatok ma már olyan beruházásokat tudnak végrehajtani Magyarországon, amelyekhez foghatókat korábban csak a külföldi vállalatok tudtak" - sorolta.