hulladékelektronikai hulladékelektronikai hulladékgyűjtés

Százezreket dobhatunk a kukába, és sokan nem is tudnak róla

Sokan még ma is gondolkodás nélkül megszabadulnak régi elektronikai eszközeiktől, pedig ezekben jelentős érték rejtőzhet. Az e-hulladék kérdése napjainkban nemcsak környezetvédelmi, hanem anyagi szempontból is egyre fontosabb.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 5:05
Forrás: Pexels
Egy elavult számítógép vagy egy régi monitor első ránézésre értéktelen lomnak tűnhet, valójában azonban komoly bevételi forrást is jelenthet. Az elektronikai hulladék – vagyis az e-hulladék – minden olyan eszközt magában foglal, amely árammal, elemmel vagy akkumulátorral működik, és már nem használható. Ide tartoznak a hűtőszekrények, mosógépek, kisebb háztartási gépek, valamint a számítógépek és mobiltelefonok is - tájékoztat a bama.hu.

Elektronikai hulladék leadása
Fotó: Für Henrik

Hulladék, ami kincset érhet

Az utóbbi években egyre több gyűjtőhely kezdte felismerni, hogy az e-hulladék nemcsak környezeti teher, hanem értékes nyersanyagforrás is. Egyes alkatrészekért kifejezetten magas összegeket fizetnek: egy régi számítógép alkatrészeiért akár 20 ezer forintot is kaphatunk, míg bizonyos, úgynevezett „arany kockás” processzorok darabjáért 8500 forintot adnak. Ez azt jelenti, hogy ezek kilónként akár 250 ezer forintot is érhetnek.

Az elektronikai hulladék leadása nemcsak anyagi szempontból előnyös, hanem a környezet védelmében is kulcsszerepet játszik. A modern társadalom elképzelhetetlen elektronikai eszközök nélkül, azonban ezek gyártása jelentős nyersanyag- és energiaigénnyel jár. Ha a meghibásodott készülékeket nem megfelelően kezeljük, a bennük található veszélyes anyagok komoly károkat okozhatnak.

Az újrahasznosítás során azonban ezek az anyagok visszanyerhetők, és új termékek alapanyagaként szolgálhatnak. Ez csökkenti a környezeti terhelést, miközben gazdasági hasznot is teremt.

Ahelyett, hogy a kukába dobnánk a hibás készülékeket, érdemes inkább leadni őket – akár még pénzt is kaphatunk értük. Amennyiben szeretne hulladékká vált háztartási elektromos berendezésétől jogszerűen megszabadulni, azokat azonnali készpénzes kifizetés mellett értékesíteni, lépjen kapcsolatba az erre szakosodott telephelyekkel.

